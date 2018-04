'Anbang praat met bankiers over verkoop activa'

Volgens bronnen van Chinese en westerse media is de Chinese eigenaar van Fidea en Bank Nagelmackers gestart met gesprekken met zakenbankiers die de groep kunnen bijstaan bij haar afslanking.

Anbang is een typevoorbeeld van de hongerige Chinese concerns die al enkele jaren zowat alles wat los en vast zit in het Westen lijken op te kopen. De verzekeraar legde onder meer de hand op het iconische hotel Waldorf Astoria in New York, een keten van rusthuizen in Canada en verzekeraars in Korea en Nederland.

In België werd Anbang de eigenaar van verzekeraar Fidea, een gewezen KBC-onderdeel, en Bank Nagelmackers, de vroegere Delta Lloyd Bank.

Maar midden vorig jaar leek het rijk van Anbang en zijn topman, Wu Xiaohui, uit. Peking trof immers maatregelen om de groeizucht van de groep aan banden te leggen. Met als meest opvallende ingreep het achter de tralies zetten van Xiaohui, al duurde het tot begin dit jaar voor China dat officieel toegaf. De man wordt ervan beticht een frauduleus systeem opgezet te hebben en riskeert een lang verblijf in de gevangenis.

Coup

In februari raakte dan bekend dat China Anbang onder curatele plaatste, in wat werd omschreven als de grootste zakelijke coup in de moderne Chinese geschiedenis. Vorige maand volgde een kapitaalinjectie van bijna 8 miljard euro in Anbang, om de groep te onderstutten.

Nu melden Chinese media en westerse sectorgenoten zoals de persbureaus Reuters en Bloomberg dat Anbang en de Chinese autoriteiten een reeks interviews met zakenbankiers hebben opgezet om de verkoop van onderdelen van Anbang in gang te zetten. Eerder deze maand trokken ze naar Peking om te hengelen naar mandaten.

Tevoren was er al sprake van een mogelijke afslanking. De bronnen van Bloomberg voegen eraan toe dat de bankiers ook kunnen helpen bij het aantrekken van privé-investeerders in Anbang.

Het is niet bekend welke activa van de groep zullen worden afgestoten en of België betrokken zal geraken bij die operatie. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat Fidea of Nagelmackers in de etalage belanden.