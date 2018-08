'Anbang wil ook Vivat verkopen'

Zakenbanken

Dinsdag meldt de Nederlandse krant De Telegraaf dat ook de Nederlandse verzekeraar Vivat in de etalage belandt. Volgens de krant heeft Anbang de afgelopen weken een aantal internationale zakenbanken aangeschreven met de vraag of ze een voorstel willen indienen voor de verkoop van de eigenaar van Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam. Dat bevestigen vier bankiers. Er is nog geen beoogde tijdlijn voor een transactie



De stap komt nadat in juni verschillende adviseurs een pitch hielden in China om hun diensten voor de ontmanteling van het hele overzeese imperium van Anbang aan te bieden. Naast Vivat en de belangen in België kocht Anbang onder meer vastgoed, waaronder het befaamde hotel Waldorf Astoria in New York. De zakenbanken UBS en CICC werden door de curatoren van Anbang ingehuurd om dat imperium te ontmantelen.



Volgens De Telegraaf hebben het Duitse Allianz, Aegon uit Nederland en het gewezen Fortis-onderdeel ASR interesse. Athora, een dochter van het investeringsfonds Apollo, wordt ook getipt. Allianz is wellicht ook geïnteresseerd in Fidea en kan in dat geval een dubbelslag slaan.