Ankervrouw Kanaal Z trekt naar Belfius

Het schermgezicht Véronique Goossens vertrekt binnenkort bij Kanaal Z. De bestemming? Belfius. Welke functie ze bij de staatsbank krijgt, is nog niet bekend.

Dat Véronique Goossens bij Kanaal Z vertrekt, is sinds midden juli bekend. Maar over haar bestemming bleef het stil. Het blijkt om de staatsbank Belfius te gaan, vernam De Tijd. Goossens, die aan haar laatste weken bij Kanaal Z bezig is, wil geen commentaar kwijt en ook bij Belfius houden ze de lippen stijf op elkaar.

Wat Goossens er precies zal doen, is nog niet bekend, maar ze wordt volgens onze informatie geen woordvoerster of verantwoordelijke voor de relaties met beleggers. Toen De Tijd het nieuws van haar vertrek deze zomer publiceerde, zei ze alleen dat ze ‘buiten de journalistiek’ ging werken in een functie ‘waarin ik nog zichtbaar ben’. ‘Ik werk bijna 15 jaar bij Kanaal Z en heb officieel nog 19 jaar te gaan tot mijn pensioen. Op zo’n moment zoek je wel eens een andere uitdaging’, klonk het. De journaliste beklemtoonde dat haar vertrek losstond van de reorganisatie en de besparingen bij Kanaal Z.

Goossens werkte sinds 2006 bij Kanaal Z, een onderdeel van de West-Vlaamse mediagroep Roularta. Ze was het bekendste anker van het dagelijkse journaal en presenteerde het interviewformat Z-Talk. Kanaal Z was niet haar eerste werkgever in de journalistiek. Ze begon haar carrière in 1995 bij de regionale televisie. Daarna werkte ze voor Radio 1, VT4 (de voorloper van Vier) en Jok Foe, het productiehuis dat in 2001 werd opgericht door Goedele Liekens en Chris Cockmartin, maar ondertussen is ontmanteld.

Beursgang

Goossens komt aan boord bij Belfius op een moment waarop de staatsbank zich opmaakt voor een beursintroductie. De bank mikt op eind oktober of begin november, maar heeft daarvoor groen licht van de regering-Michel nodig. Die wil ongeveer 30 procent van de aandelen van de bank naar de beurs brengen. Begin september komt de kwestie op de agenda van het kernkabinet.