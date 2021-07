Antwerps wisselkantoor Stevens tijdelijk dicht wegens te lakse witwascontroles

Stevens & Cie, dat al sinds jaar en dag een kantoor heeft in de Antwerpse diamantwijk, maakt deel uit van de steeds kleiner wordende club van wisselkantoren waar klanten nog cash kunnen omruilen voor andere valuta. Vaak gaat het om buitenlandse klanten die geld naar familie willen sturen en dure commissies van geldtransferdiensten zoals MoneyGram of Western Union willen vermijden.

Maar volgens de financieeltoezichthouder FSMA doet Stevens te weinig om te achterhalen waar het geld van die klanten exact vandaan komt en wat hun identiteit is. Dat is nochtans een verplichting die de antiwitwaswetgeving oplegt.

Geen concrete dossiers

De private bank Leo Stevens is een volledige aparte vennootschap, met andere compliance en andere IT. Enkel de aandeelhouders zijn dezelfde.'

Marc Stevens, de gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige wisselkantoor, benadrukt dat er geen witwasactiviteiten hebben plaatsgevonden en dat er evenmin een strafklacht zou zijn. 'We discussieerden al enige tijd over ons antiwitwasbeleid met de FSMA,' zegt Stevens. 'We gaan nu de hulp inroepen van een externe consultant om onze procedures versneld op punt te zetten.'

Stevens & Cie is in de Antwerpse diamantwijk ook actief in de goudhandel. Die business is wel nog altijd toegelaten. Ook voor de private bank Leo Stevens heeft de beslissing van de FSMA geen gevolgen. 'Dat is een volledig aparte vennootschap, met andere compliance en andere IT. Enkel de aandeelhouders zijn dezelfde.'