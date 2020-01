Antwerpse digitale hypotheek-technologie slaat Barclays aan de haak

De Britse bank investeert 100.000 dollar in Oper Credits. Voor de fintechstart-up, die het sluiten van hypotheken vlotter wil maken, is dat het startschot van een investeringsronde.

Wie vandaag een lening aangaat, doorloopt hetzelfde proces als 20 jaar geleden, met een papierwinkel aan formulieren en veel telefoontjes met de bank. Ook in de backoffice van die banken slurpt dat energie en kosten.

Daar wil Oper Credits verandering in brengen. De Antwerpse fintechstart-up profileert zich als de nieuwe, hedendaagse manier om hypotheken af te sluiten en haalde net Barclays, een van de twintig grootste banken ter wereld, binnen.

Smartphone

Traditionele banken moeten hun hypotheekbeleid herzien en aanpassen aan de jongere generatie, die haar leven organiseert via de smartphone. Geert Van Kerckhoven Mede-oprichter en CEO Oper Credits

'Vergelijk het met Uber of Deliveroo. Als je een taxi wilt of honger hebt, is een oplossing in handbereik via je smartphone', vertelt medeoprichter en CEO Geert Van Kerckhoven (33), die ruim tien jaar ervaring heeft in de fintechwereld. 'Traditionele banken moeten hun hypotheekbeleid herzien en aanpassen aan de jongere generatie, die haar leven organiseert via de smartphone.'

Maar Van Kerckhoven beseft dat een huis kopen niet te vergelijken is met een pizza bestellen. 'We blijven belang hechten aan de menselijke factor, maar die rol is voor de bank. Wij functioneren als schakel tussen de klant en de kredietverstrekker en maken dat alles tussen het eerste contact en het definitieve contract gestroomlijnd verloopt.'

Deutsche Bank

Schermvullende weergave Barclays behoort tot de twintig grootste banken van de wereld. ©Photo News

In België heeft Oper al één klant beet - 'binnenkort maakt de bank onze samenwerking bekend' - en ook in Zwitserland en Oostenrijk is het fintechbedrijf actief. Nu komt het erop aan internationaal te groeien. Via het acceleratorprogramma TechStars gaat het in zee met Barclays, dat 100.000 dollar investeert. Dat moet het startschot worden van een investeringsronde, waarmee Oper een half miljoen euro wil ophalen.

In Duitsland lopen gesprekken met Deutsche Bank en Raiffeisen, en ook in de Oost-Europese landen ziet Van Kerckhoven veel potentieel. Maar vooral het Verenigd Koninkrijk, de thuishaven van Barclays, moet een belangrijke poot worden.

Brexit

Merken Britse investeerders de impact van de brexit dan niet? 'Je voelt dat de Britten twijfelen aan Londen als hoofdstad van de fintechwereld, en dat start-ups wat aarzelender naar het VK trekken. Maar voor Oper voorspel ik geen problemen. Het VK heeft de grootste hypotheekmarkt van Europa en de grote bankgroepen zitten er.'