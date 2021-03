Apollo-topman Black stapt vroeger op dan verwacht

Leon Black legt met onmiddellijke ingang zijn functies als CEO en voorzitter van de alternatieve investeringsgroep Apollo Global Management neer. Zijn vertrek als CEO was aangekondigd in januari en zou voor 1 juli plaatsvinden, maar komt nu toch onverwacht. Black spreekt over 'gezondheidsproblemen' als reden voor zijn vroegere exit. Een verrassing is bovendien dat hij ook geen voorzitter meer is. Als CEO wordt hij opgevolgd door Marc Rowan, als voorzitter door Jay Clayton.

Het vertrek van de 69-jarige Black heeft te maken met zijn uitgebreide banden met Jeffrey Epstein, een Amerikaanse financier die ervan verdacht werd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt en in 2019 zelfmoord pleegde. In oktober biechtte Black op dat hij in 2008 50 miljoen dollar overmaakte aan Epstein, in ruil voor advies over patrimoniumbeheer. Een opmerkelijke transactie, want Epstein was toen al in een andere zaak veroordeeld als sekscrimineel.