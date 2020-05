AvH verwacht beduidend minder winst

De Antwerpse investeringsgroep Ackermans & van Haaren denkt dit jaar niettemin nog een aanzienlijke nettowinst te behalen en heeft van de crisis gebruikgemaakt om enkele participaties op te drijven.

De bedrijven waarin Ackermans & van Haaren belangen aanhoudt, bieden tot dusver vrij goed weerstand in deze coronatijden, klinkt het in een kwartaalupdate. De twee privébanken, Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co kennen zelfs ‘een opmerkelijke inflow van beheerde vermogens’. Door de woelige financiële markten waren de door Delen beheerde portefeuilles eind maart gemiddeld met 14 procent gedaald, maar midden mei was dat al teruggedrongen tot 6,6 procent.

De coronacrisis heeft ook een belangrijke impact op de baggeraar en windparkenbouwer DEME, die de omzet in het eerste kwartaal met 13 procent zag dalen. Voor de bouwactiviteiten van CFE , de groep waar DEME deel van uitmaakt, was de impact beperkt.

In de vastgoed- en rusthuizenactiviteiten valt het stevige nettoverlies van Leasinvest Real Estate op. Het verlies van 50,2 miljoen is te wijten aan de coronacrisis en vooral aan de negatieve herwaardering (-49,3 miljoen) van het belang dat Leasinvest aanhoudt in Retail Estates. De verhuurder van perifeer winkelvastgoed kreeg stevige klappen op de beurs.

Vooruitzichten

AvH verwacht globaal dat de winst dit jaar beduidend lager zal uitvallen dan in het recordjaar 2019. Dramatisch wordt het echter niet: de groep rekent er nog steeds op ‘een aanzienlijke nettowinst’ te boeken.

AvH maakt van de crisis - en de lagere waarderingen - gebruik om zijn belang in een aantal bedrijven te versterken. Dat AvH zijn belang in de palmolieproducent Sipef had opgedreven, was al bekend, maar de groep breidde ook haar participatie in CFE licht uit (van 60,91 naar 60,96 procent).