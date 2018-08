AvH wikt verkoop Di en Planet Parfum

Drie vragen aan Matthias De Raeymaker

Matthias De Raeymaker is de CEO van Distriplus (Planet Parfum, Di)

1. Waarom vergroot het verlies van Planet Parfum en Di?

Door het feit dat ook de beautysector de gevolgen draagt van de stijgende populariteit van goedkope ketens (Action en Kruidvat, red.). Daarnaast worden ook e-commercespelers steeds populairder. Dat vergt aanpassingen die geld kosten. Dankzij onze nieuwe strategie willen we ten laatste in 2020 weer winst maken.

2. Wat hebben jullie dan veranderd?

De Di-winkels zijn gerenoveerd, waardoor onze producten mooier uitgestald staan. We hebben ook het aanbod onder handen genomen. Het aanbod drogisterij is aangescherpt (kleiner geworden, red.). We verkopen geenvijf soorten Dreft meer. Daarnaast mikken we ook meer op schoonheidsproducten. Het gaat om exclusieve producten, maar we hebben ook de basics aan aantrekkelijke prijzen. Onze webwinkel hebben we uitgebreid, met onder andere artikels en filmpjes waarin we schoonheidstips geven.

3. Maar jullie aandeelhouders voeren een waardevermindering door. Geloven ze niet in de nieuwe strategie?

Dat is een boekhoudkundige ingreep. We krijgen weldegelijk de nodige steun van hen. Ze moeten de waarde nu eenmaal aanpassen aan de omstandigheden. De sector is op 10 jaar tijd enorm veranderd. Er is minder groei en alles verandert sneller, waardoor sneller en meer moet worden geïnvesteerd.

Jens Cardinaels