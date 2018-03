Axa dichtbij overname Amerikaanse verzekeraar XL Group

De Franse verzekeringsgroep Axa voert gesprekken met het Amerikaanse XL Group over een overname. XL Group is naar schatting 11 miljard dollar waard.

De overname is opmerkelijk, want amper enkele maanden geleden besliste Axa van zich terug te plooien op een aantal markten. Naast thuisland Frankrijk, België en Italië zat daar weliswaar ook de Verenigde Staten bij.

Het bedrijf is gevestigd op Bermuda, telt meer dan 7.000 werknemers en heeft ongeveer 100 kantoren in een dertigtal landen. XL Group boekte het voorbije jaar een omzet van 11,3 miljard dollar en zettte een verlies neer van 560 miljoen dollar. Het jaar voordien was dat nog 441 miljoen dollar winst. De premie-inkomsten uit verzekeringen kwamen in 2017 op iets meer dan 10 miljard dollar.