BNP Paribas Fortis investeert in landbouwfonds Agrif

Het Belgische microfinancieringsfonds Agrif haalt 76 miljoen dollar (69 miljoen euro) vers geld op.

Agrif, het Belgische investeringsfonds voor de landbouwsector dat zich toelegt op microkredieten voor kleine ondernemers en boeren in het zuiden, krijgt een nieuwe injectie van 76 miljoen dollar (69 miljoen euro). Dat heeft fondsbeheerder Incofin Investment Management bekendgemaakt. Microkredieten zijn kleine leningen aan ondernemers of boeren die met het geld een zaak kunnen opstarten of hun zaak kunnen uitbouwen.

De extra middelen komen van bestaande investeerders zoals de bank VDK, het pensioenfonds van de Nederlandse spoorwegen (SPF) en het pensioenfonds van het openbaar vervoer in Nederland (SPOV).

Oostenrijk

Daarnaast slaagde Incofin erin nieuwe partners aan te trekken. Zo brengt BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, 11 miljoen dollar aan. Van de Oostenrijkse ontwikkelingsbank OeEB komt 15 miljoen dollar. BNP Paribas Fortis is niet helemaal nieuw in Incofin-verband: de bank investeerde eerder al in andere Incofin-fondsen.

Geert Peetermans, de investeringsmanager van Incofin, heeft het over een 'sterke motie van vertrouwen' voor het Incofin-team en de -strategie en een erkenning voor wat Agrif de eerste vijf jaar presteerde. 'Er was een sterke belangstelling van bestaande en nieuwe investeerders.'

Wereldspeler