BNPP Fortis wil af van een op zes kaderleden

De grootste bank van het land heeft een regeling uitgewerkt waarbij een op de zes kaderleden vervroegd het bedrijf kan verlaten. En dat aan de vooravond van zware cao-onderhandelingen.

Ongeveer 200 van de 1.200 kaderleden bij BNP Paribas Fortis hebben de voorbije maanden van de directie een voorstel gekregen om tussen nu en 2020 vroeger te kunnen vertrekken bij de bank.

BNP Paribas Fortis wilde gisteren geen commentaar geven, maar volgens onze informatie is het ‘early department plan’ vergelijkbaar met de vertrekregeling die de groep vijf jaar geleden had uitgewerkt voor haar kaderleden. Toen besloten 265 van de 350 managers die een regeling voorgesteld kregen vrijwillig op te stappen.

De directie merkte dat het aantal kaderleden minder snel slinkt in vergelijking met de rest van het personeel.

Een hoog aantal, maar het voorstel van de bank was dan ook niet bepaald karig. Wie intekende behield 50 procent van zijn loon, aangevuld met een vergoeding voor tijdskrediet. Tegelijk bleven de groepsverzekering en hospitalisatieverzekering doorlopen. De voorwaarde was wel dat je minstens 57 jaar oud was en zeker al twintig jaar bij de bank aan de slag was.

BNP Paribas Fortis werkte de nieuwe vertrekregeling uit nadat de bank had vastgesteld dat het aantal kaderleden minder snel slinkt in vergelijking met de rest van het personeel.

Eind juni telde BNP Paribas Fortis nog iets meer dan 13.000 werknemers. Vijf jaar geleden waren dat er nog zo’n 16.000. Experts verwachten dat die daling nog een poos zal aanhouden, net zoals dat bij zowat alle banken het geval is. Het aantal werknemers in de hele Belgische banksector daalde de voorbije tien jaar met zo’n 15 procent. Klanten omarmen steeds meer digitale diensten en het moeilijke renteklimaat dwingt de sector tot besparingen.

Kantoornetwerk

Het is in die context dat de vakbonden en de directie de komende maanden moeten onderhandelen over een nieuw arbeidsakkoord. In de bestaande cao is een werkgelegenheidsgarantie vastgelegd tot eind dit jaar, naast een cafetariaplan voor het personeel.

15% Tewerkstelling in banksector slinkt Het aantal werknemers in de hele Belgische banksector daalde de voorbije tien jaar met zo’n 15 procent.

De toekomst van het kantoornetwerk is nog een ander gevoelig dossier dat de komende weken op tafel ligt. BNP Paribas Fortis is zijn kantoornetwerk al enkele jaren aan het afbouwen nu klanten steeds meer actief zijn via het net en de smartphone.

Eind juni gebeurde meer dan een derde van de verkoop al via digitale kanalen. BNP Paribas Fortis telde aan het einde van de eerste jaarhelft 705 kantoren en heeft de ambitie dat aantal tegen eind dit jaar terug te brengen naar 678. Of het netwerk versneld wordt afgebouwd liet de bank tot dusver in het midden. Pas later dit jaar wordt daar een beslissing over genomen.