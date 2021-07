Baby Shark-belegger pompt miljoenen in cryptobeurs Bitstamp

De Zuid-Koreaanse holding achter het bedrijf dat enkele jaren geleden de Baby Shark-hype lanceerde, schakelt zijn uiterst discrete Belgische dochter in om meer dan 150 miljoen euro te investeren in de populaire bitcoinbeurs Bitstamp.

Het overbekende kinderriedeltje 'Baby Shark' en de bitcoin hebben op zich natuurlijk niets met elkaar te maken.

Maar in het zakenimperium van Kim Jung-ju gaan de twee blijkbaar perfect samen. De Zuid-Koreaanse ondernemer, die dankzij zijn gamingbedrijf Nexon een van de rijkste inwoners van zijn land werd, verdiende de voorbije jaren flink wat centen aan beide hypes.

NXMH maakt deel uit van het zakenimperium van Kim Jung-ju, een Zuid-Koreaanse techentrepreneur die ook investeert in Smart Studies. Dat is het Zuid-Koreaanse bedrijf dat het YouTube-hitje 'Baby Shark' heeft gemaakt.

Bitstamp kondigde onlangs aan dat het fors wil groeien in de VS.

Wereldwijd zetten de toezichthouders cryptobeurzen steeds meer onder druk om een antiwitwasbeleid uit te stippelen.

Behalve als eigenaar van Nexon profileert de 53-jarige Kim Jung-ju zich al geruime tijd als een actieve private-equity-investeerder. Enkele jaren terug werd de techentrepreneur zo hoofdaandeelhouder van Smart Study, het Koreaanse entertainmentbedrijf achter het overbekende - en irritante - YouTube-hitje 'Baby Shark'.

Bijna drie jaar geleden nam de techentrepreneur ook de controle over over Bitstamp, een van 's werelds oudste cryptobeurzen met hoofdzetel in Luxemburg. Die deal had een verrassende link met België had, bleek toen.

Mysterie aan de Louisalaan

Om Bitstamp in te lijven schakelde Kim Jung-ju's holding NXC haar Belgische dochter in, NXMH. Die uiterst discrete investeringsmaatschappij aan de Brusselse Louisalaan is zelfs in de branche amper gekend. Maar NXMH slaagde er de voorbije jaren wel in om een portefeuille van 3 miljard euro uit te bouwen met belangen in de uiteenlopendste ondernemingen.

NXMH controleert niet alleen Bitstamp, maar zit ook in de Noorse fabrikant van babystoelen Stokke en de Italiaanse producent van dierenvoeding Agras. NXMH belegde ook jaren ook in Bricklink, een onlineplatform waar je Lego-blokjes en figuurtjes kon verhandelen. Maar in 2019 besloot Kim Jung-ju, zelf een notoire Lego-fan, Bricklink te verkopen aan de Deense speelgoedproducent.

Amerikaanse plannen

Plannen om ook Bitstamp te gelde te maken zijn er hoegenaamd niet. Integendeel: NXMH pompte dezer zomer nog een stevige 153 miljoen euro extra kapitaal in Bitstamp, leert een recente bijlage bij het Staatsblad. Wat Bitstamp exact van plan is met dat verse geld is niet duidelijk. Bij NXMH, dat vroeger meermaals aangaf niet met de pers te willen praten, was niemand bereikbaar voor commentaar.

Bitstamp, dat in 2011 werd opgericht door twee Sloveense ondernemers, geldt als een van de pioniers onder de cryptobeurzen en bulkt nog steeds van de ambitie. In mei kondigde het bedrijf, waarop maandelijks voor 28 miljard dollar aan virtuele munten worden verhandeld, nog aan zwaar te willen inzetten op verdere groei in de Verenigde Staten.

Bitstamp zal niet alleen fors moeten investeren om die nieuwe Amerikaanse klanten zo goed mogelijk te bedienen. Het platform zal allicht ook extra geld moeten besteden om zeker te zijn dat alle controlemechanismen op die klanten te screenen helemaal op punt zijn.

Wereldwijd staan cryptobeurzen steeds meer onder druk om in orde te zijn met de regelgeving en maatregelen te nemen om witwaspraktijken te vermijden.