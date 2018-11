Bad bank Fortis bijt in het zand in miljardenzaak

Een rechtbank in New York heeft ook in beroep een claim van minstens 3,7 miljard dollar (3,2 miljard euro) van Royal Park Investments tegen vier bankreuzen afgewezen.

Het vehikel Royal Park Investments werd een decennium geleden bij de val van Fortis opgericht om een portefeuille toxische, gestructureerde kredieten van Fortis Bank over te nemen. De constructie moest dienen om de bank te redden. Fortis’ opvolger Ageas, de Belgische staat en het Franse BNP Paribas staken daarbij hun nek uit en pompten 1,7 miljard euro kapitaal in de zogenaamde bad bank van Fortis.

Bonus van 179 miljoen Na de forse meerwaarde voor de aandeelhouders van Royal Park Investments door de verkoop van de activa aan Lone Star in 2013 is het niet uit met de pret. De vennootschap kon Ageas, de staat en BNP Paribas de voorbije vier boekjaren in totaal nog eens 179 miljoen euro uitkeren in de vorm van brutodividenden en kapitaalverminderingen. Daardoor bedraagt de bonus voor de Belgische staat al 380 miljoen euro. Daarbij komen belastingen en vergoedingen voor een staatswaarborg. De toxische activa blijken dus een meer dan positieve bijdrage te leveren aan de nog steeds niet afgesloten totale overheidsrekening voor de redding van Fortis.

Aanvankelijk bestond de vrees dat dat geld verloren zou zijn. Maar goed beheer en meevallers zoals een herstel van de Amerikaanse vastgoedmarkt maakten er een heel ander plaatje van. In 2013 kon de resterende portefeuille zelfs voor bijna 6,8 miljard euro worden verkocht aan het Amerikaanse fonds Lone Star en Credit Suisse. In plaats van dat ze geld verloren, konden de aandeelhouders 692 miljoen euro meerwaarde onder elkaar verdelen.

Bedrogen

Ondanks de verkoop bleef de vennootschap met als belangrijkste aandeelhouders Ageas (44,7%) en de staat (43,5%), met het saldo voor BNP Paribas, bestaan. Met als doel de vele rechtszaken af te wikkelen die Royal Park aanspande tegen Amerikaanse en Europese financiële spelers. Ze voerde aan dat die Fortis Bank en haar vehikels tot in belastingparadijzen hadden bedrogen bij de verkoop van de producten, in veel gevallen herverpakte Amerikaanse woningleningen. Behalve die fraude draaien enkele andere processen om tekortkomingen van de tegenpartijen als beheerder.

In een van de belangrijkste juridische geschillen bijt de bad bank nu opnieuw in het zand. Het gaat om een claim tegen de Amerikaanse bank Morgan Stanley en haar Europese sectorgenoten Deutsche Bank, UBS en Credit Suisse. Royal Park dagvaardde hen in 2013 met het argument dat de documenten die zij gebruikten om herverpakte leningen te slijten ‘materieel vals en misleidend’ waren. Ze verkochten voor bijna 2 miljard dollar producten aan Fortis Bank. Inclusief intresten eiste Royal Park Investments 3,7 miljard dollar terug.

Tweede keer mis

Royal Park kan niet alles winnen. Maar het is tot nu toe een succesverhaal gebleken voor de aandeelhouders. een betrokkene

Vorig jaar wees een rechtbank in New York de claim van de hand met het argument dat Royal Park niet het recht had om te dagvaarden. Een vormelijk argument, een lacune in het contract met Fortis Bank over de transfer van de portefeuille, deed de eisende partij de das om. De grond van de zaak kwam niet aan bod.

Royal Park ging in beroep bij dezelfde rechtbank, maar ving onlangs een tweede keer bot, leren documenten van de rechtszaak die De Tijd kon inkijken. De vennootschap kan mogelijk nog naar het hof van beroep van de staat New York. Het is niet duidelijk of dat ook zal gebeuren. Royal Park verkoos geen commentaar te geven. De Amerikaanse advocaten van beide partijen reageerden niet op herhaalde vragen om informatie.

Laconiek

De bad bank heeft nog een reeks andere processen lopen in de Verenigde Staten, ook tegen grote namen als Deutsche Bank (met onlangs eveneens een negatief tussenvonnis), HSBC, Bank of America en Wells Fargo. In andere procedures kreeg ze eveneens het deksel op de neus of werd de rechtszaak stopgezet na een dading. De schikkingen leverden de aandeelhouders al heel wat extra geld op (zie inzet): bij de verkoop van de activa werd bepaald dat alle extra’s voor hen zijn en niet voor Lone Star en Credit Suisse.