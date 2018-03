Baloise wil uw buddy zijn

Ook bij Baloise. 'Met de opkomst van de digitalisering zal het verschil niet gemaakt worden door snelheid of prijs, maar door de emotionele band die de klant heeft met de makelaar', zegt Henk Janssen, de CEO van Baloise België, in een toelichting bij de jaarcijfers.

Klusjesdiensten

Baloise lanceerde onlangs ook het mobiliteitsplatform Mobly, wat een aanvulling is op de autopolis. Via een mobiele app krijgen bestuurders toegang tot ondersteunende diensten, zoals pechverhelping of een checklist voor tweedehandswagens. 'We willen een soort ecosysteem bouwen dat het leven van de klant makkelijker maakt', zegt Janssen.