Baltische financiële speler Polybius landt in België

België is opnieuw een financiële speler rijker. Het gaat om Polybius uit Estland, dat opgericht werd door de Estse bankier Anton Altement en twee Baltische vennoten. Het bedrijf staat kort bij de lancering van zijn eerste product.

Polybius, genoemd naar een Griekse historicus uit de Oudheid, is geen traditioneel bedrijf. Het gaat om een zogenaamde fintechspeler, een onderneming die spitstechnologie combineert met financiële diensten. Ook voor zijn financiering zette Polybius technologie in. Het organiseerde een initial coin offering, zeg maar een publieke verkoop van digitale munten. Daarmee haalde het 32 miljoen dollar (28 miljoen euro) op. Er waren 26.000 intekenaars, van wie zo'n 300 in België.