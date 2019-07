Bank Nagelmackers belandt in de etalage

De Chinese eigenaar Anbang heeft de verkoop van de bank op gang getrokken, zeggen meerdere bronnen. Na AXA Bank belandt zo al de volgende Belgische financiële speler in het uitstalraam.

Nagelmackers profileert zich vooral als een bank voor vermogende klanten. Met een marktaandeel van 2 tot 3 procent is ze een van de kleinere spelers onder de subtoppers.

Het verkoopdossier zit in een pril stadium, vernam De Tijd. Toch is er al sprake van de aanstelling van Deutsche Bank om de transactie te begeleiden. De zakenbankiers van Deutsche Bank brachten de overname van de verzekeraar Fidea, een ander onderdeel van Anbang, tot een goed einde. Peking was erg opgezet met de forse prijs van het Zwitserse Baloise, dat 480 miljoen euro neertelt voor Fidea, waardoor het contract voor Nagelmackers dezelfde richting uitging.

In de markt circuleert een waarde van 150 tot 225 miljoen euro voor Bank Nagelmackers.

Diverse bronnen zeggen echter dat het verkoopproces voor Nagelmackers pas na de zomer goed en wel start.

De zakenbankiers willen uit het vaarwater blijven van de lopende verkoop van AXA Bank. In de markt circuleert een waarde van 150 tot 225 miljoen euro voor Nagelmackers. Ook bij AXA Bank is sprake van forse bedragen, mogelijk meer dan een half miljard. Anbang betaalde in 2015 219 miljoen euro voor Nagelmackers toen het de bank kocht van Delta Lloyd.

Het gaat hard in de financiële sector. De voorbije twaalf maanden zijn al zeven spelers van eigenaar veranderd. Met AXA Bank, waarvoor sectorgenoot Crelan volgens informatie die circuleert in de sector de beste kaarten lijkt te hebben, is nummer acht op komst.

De Chinese holding Anbang kwam in de problemen door een te grote overnamehonger. Het regime in Peking legde Anbang aan de ketting en nationaliseerde de groep. Sindsdien is de uitverkoop van een hele resem activa aan de gang. Naast Fidea werd ook de Nederlandse verzekeraar Vivat afgestoten, waardoor Nagelmackers het enige resterende actief is van Anbang in de Benelux.

Bank Nagelmackers had eind vorig jaar bijna 92.000 klanten. De instelling telt ruim 90 kantoren en beheerde eind 2018 13,4 miljard euro aan klantentegoeden. Mogelijke kopers zijn ABN AMRO of andere private banken. Het is afwachten hoe groot de interesse zal zijn. Anbang was in 2015 de enige kandidaat-koper.