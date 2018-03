Bank moet diamantairs als klant aanvaarden

De regering bereidt een wet voor over een basisbankdienst voor bedrijven. Hij is geschreven op maat van de diamantsector.

Sinds het opdoeken eind 2014 door KBC van de Antwerpse Diamantbank vinden diamantbedrijven in ons land moeilijk een bank voor hun financiële verrichtingen. Volgens het Antwerp World Diamond Centre, de sectorfederatie, is dat een hoofdreden waarom diamantbedrijven uit Antwerpen vertrekken en een hinderpaal om nieuwe bedrijven aan te trekken. De diamantsector heeft het probleem aangekaart bij de banken, zonder veel resultaat.

Courante verrichtingen

Peeters voert nu de forcing. Volgens zijn wetsontwerp zijn banken verplicht rekeningen in euro of dollar te openen voor bedrijven die dat vragen en moeten ze courante verrichtingen voor hen doen, zoals betalingen, geldtransfers en het aanvaarden van stortingen. Ze mogen alleen weigeren als de transactie in strijd is met de wet tegen het witwassen of dient om terrorisme te financieren.