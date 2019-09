Banken en verzekeraars betalen miljoenenfactuur Belgische Thomas Cook-reizigers

Heeft het Garantiefonds Reizen, dat moet opdraaien voor de terugbetaling van gedupeerde reizigers, wel voldoende geld op de rekening om alle verplichtingen te dekken? '100 procent zeker van wel', zegt topman Mark De Vriendt.

Veel Belgische Thomas Cook-klanten maken zich zorgen of ze hun geld wel zullen terugzien, nu ook de activiteiten van Thomas Cook België nagenoeg volledig stilgevallen zijn. Duizenden Belgen moeten teruggevlogen worden uit het buitenland, anderen hebben een reis geboekt die in het water valt.

'De factuur daarvoor zal vrijwel zeker oplopen tot meer dan 20 miljoen euro', zegt Mark De Vriendt, topman van het Garantiefonds Reizen, de instelling die tussenkomt als een touroperator failliet gaat. En het kapitaal en de reserves van het Garantiefonds bedragen minder dan 20 miljoen.

'Geen zorg', zegt De Vriendt. 'De Thomas Cook-reiziger is beschermd door de bank- en verzekeringsgaranties van Thomas Cook België die bij ons heeft neergelegd. Die zijn direct opvraagbaar in een situatie als deze. We hebben die garanties dan ook vandaag opgevraagd, het geld is op weg naar onze rekening. Het faillissement van de moeder heeft daar geen enkele impact op.'

De Vriendt wil niet zeggen hoe ver de garanties van de banken en de verzekeraars reiken. 'Die bedragen behoren tot onze interne keuken. Maar het geld volstaat 100 procent zeker om alle kosten voor de Belgische reizigers te dekken. Het gaat over een bedrag van meer dan 20 miljoen euro, ja. Het Garantiefonds zelf en de Belgische overheid zullen geen euro verliezen.'

Banken en verzekeraars kunnen de storting naar het Garantiefonds niet tegenhouden. 'Dat is zo bepaald', zegt De Vriendt. 'In geval van nood moet het geld direct opvraagbaar zijn.'

Het is niet duidelijk bij welke banken en verzekeraars de miljoenenfactuur in de bus valt. 'Het gaat over Belgische en Europese banken en verzekeraars', aldus De Vriendt. 'De risico's voor die instellingen zitten vrij goed gespreid.'

De afhandeling en de betaling van alle dossiers gebeurt door het Garantiefonds zelf. Daar werken vandaag zeven mensen. De Vriendt: 'Het is drukker dan anders, maar momenteel kunnen we alles bolwerken. Momenteel ligt onze focus op de mensen die moeten teruggeraken uit het buitenland.'