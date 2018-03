Banken rekenen almaar meer kosten aan

De kosten voor bankieren zijn niet erg doorzichtig, en verschillen van bank tot bank. Wie niet uitkijkt, betaalt jaarlijks al snel enkele honderden euro’s, leert een onderzoek van De Tijd.

Een Belgisch gezin betaalt jaarlijks gemiddeld 51,6 euro aan bankkosten, schat Statbel, het Belgisch instituut voor de statistiek. Het leidt dat af uit de enquête naar de gezinsuitgaven, op basis waarvan de indexkorf wordt berekend. Het Prijzenobservatorium, een divisie van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, kwam in een studie vorig jaar uit op een kostprijs van 21,4 tot 45,8 euro per zichtrekening, afhankelijk van de diensten die eraan zijn gekoppeld.

Een studie van de Europese Commissie in 2009 kwam voor België dan weer uit op een kostprijs van gemiddeld 56 euro voor een zichtrekening. Dat verschillende instanties verschillende bedragen naar voren schuiven, bewijst dat het niet zo gemakkelijk is de rekening te maken.

In 1990, toen de Belgische banken begonnen met de tarifering voor bankdiensten, rekende een grootbank 200 frank (5 euro) aan voor het beheer van een zichtrekening, blijkt uit krantenartikelen uit die periode.

Nieuwe inkomstenbron

Maar intussen zijn de kosten sterk opgelopen. Met de tarieven voor de zichtrekeningen en andere bankdiensten hebben de banken een nieuwe inkomstenbron aangeboord. Hoeveel geld ze uit de tarieven voor het beheer van rekeningen puren, maken ze niet bekend. Een ruwe berekening, uitgaande van 13 miljoen zichtrekeningen bij de banken in België en een gemiddelde kostprijs van 30 euro, leert dat het de banken zowat 400 miljoen euro oplevert.

De onderlinge concurrentie tussen de banken moet in principe voorkomen dat de tarieven de pan uit swingen. Maar omdat de bankkosten zo ondoorzichtig zijn, kan de concurrentie niet ten volle spelen. In haar rapport van 2009 over de bankkosten in de Europese Unie laakte de Europese Commissie de ingewikkelde prijsstructuren van de rekeningen, de verborgen kosten en de onduidelijke en onvolledige informatie. ‘Bijna een derde van de ondervraagde consumenten is niet in staat de aanbiedingen voor betaalrekeningen met elkaar te vergelijken’, klonk het toen.

Bijna tien jaar later is er op dat vlak nog niet veel beterschap. De banken in België hanteren een verschillende manier van tariferen en bieden bovendien uiteenlopende pakketformules aan. Veel hangt af van welke diensten de klant wil. De kostenbewuste consument die op zoek is naar de voordeligste zichtrekening, moet eerst grondig oplijsten welke bankverrichtingen hij allemaal doet in een jaar, vervolgens zijn rekenmachine bovenhalen en dan de uitgebreide tarievenlijst van de verschillende banken uitpluizen.

Pakketformules

Het is een inspanning die kan lonen. Een steekproef van De Tijd leert dat de kosten voor eenzelfde soort zichtrekening en de daaraan verbonden diensten aardig kunnen verschillen van bank tot bank (zie tabel). Argenta is het goedkoopst in de drie onderzochte scenario’s. De bank rekent jaarlijks tientallen euro’s minder aan dan de concurrentie. BNP Paribas Fortis eindigt twee keer tweede. Dat het vrij goed scoort, komt omdat het pakketformules aanbiedt waarin tot drie zichtrekeningen inbegrepen zijn.

Het blijkt erg de moeite om in een gezin bewust na te denken hoeveel zichtrekeningen het wil gebruiken. Want met elke extra zichtrekening tikken de kosten aan. Een kostenbewust gezin kan de prijs voor het bankieren op nagenoeg nul houden. Maar voor wie minder op de kleintjes let, kunnen de kosten oplopen tot een paar honderd euro per jaar.