Bankenapp Payconiq haalt 20 miljoen euro op voor Europese expansie

Groeigeld

Het betaalbedrijf is een initiatief van een aantal grootbanken. Onder meer KBC, ING, Axa Bank, BNP Paribas, Rabobank en SNS zijn aandeelhouder in het bedrijf, maar niet iedereen doet mee in de op donderdag bekendgemaakte investeringsronde van in totaal 20 miljoen euro. Het groeigeld is afkomstig van de aparte entiteit Payconiq International, waarin een aantal van de partnerbanken zich verenigd hebben. Er wordt niet bekend gemaakt welke dat zijn.

Dominant

Payconiq is een app waarmee gebruikers via een QR-code kunnen betalen in webwinkels en fysieke winkels, en daarnaast geld naar elkaar kunnen overmaken. Maar de ambities reiken verder, vertelt operationeel Pechner van Payconiq in een toelichting.



De Europese Commissie vindt dat Mastercard en Visa te dominant zijn op de Europese markt en spreekt al langer het verlangen uit voor een eigen betaalinfrastructuur. Payconiq zou die rol graag vervullen. 'We bieden een oplossing die, anders dan de bekende betaalmethodes, niet afhankelijk is van de kredietkaartspelers. Ik zie niet in waarom wij niet uit zouden kunnen groeien tot een Europees alternatief voor Visa of Mastercard. We lopen technisch voorop', zegt Pechner.