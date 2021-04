Bankencoach Projective gaat samen met Gimv op overnamepad

De investeringsmaatschappij Gimv stapt in de Belgische consultant Projective, een van de zeldzame bedrijven in de financiële sector die voordeel kan puren uit de groeiende nood aan digitalisering en de steeds strenger wordende regelgeving.

Projective begeleidt al vijftien jaar banken, verzekeraars en andere financiële die hun IT-systemen moeten aanpassen nu klanten hun geldzaken steeds digitaler regelen. De consultant helpt financiële bedrijven ook om de steeds strengere regelgeving bij te benen en helpt de sector ook werknemers met de juiste profielen te vinden. Met dat doel voor ogen nam Projective vorig jaar nog de controle over de Mechelse IT-matchmaker Excellys.

Behalve in Brussel heeft Projective ook kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Londen. Hoeveel Gimv exact investeert in het bedrijf wordt niet bekendgemaakt. ‘Maar dankzij de kapitaalinjectie van Gimv kunnen we een turbo zetten op onze groei,’ zegt oprichter en CEO Stefan Dierckx. ‘We gaan op zoek naar overnames in de landen waarin we vandaag actief zijn, op België na dan.’

Oude bekenden

Volgens Dierckx is er een golf van fusies en overnames aan de gang in de branche waarin Projective actief is. ‘Heel wat bedrijfjes zijn gespecialiseerd in data, betalingsverkeer, regelgeving… maar slagen er niet in hun actieterrein te verbreden of extra omzet te draaien. Met Gimv aan boord hebben we een langetermijnpartner die ons kan helpen om in te spelen op die trend. Vandaag schommelt onze omzet rond de 45 miljoen euro. We mikken op 100 miljoen tegen 2023. Dat moet mogelijk zijn via gerichte overnames.’

Gimv verwerft na de nieuwe kapitaalronde een minderheidsbelang in Projective, dat gecontroleerd wordt door Dierckx en het management sinds de Duits-Amerikaanse betaalspecialist Diebold-Nixdorf twee jaar geleden zijn aandelen in het bedrijf verkocht. Met fintech-ondernemer Jurgen Ingels, die 10 procent van Projective heeft, zit er in het aandeelhouderschap nog een oude bekende voor Gimv.

De investeringsmaatschappij was namelijk een tijdlang aandeelhouder van Clear2Pay, het betaalbedrijf dat Ingels samen met Michel Akkermans heeft opgericht. Ingels en Dierckx zitten samen ook in de financiëledienstengroep The Glue. Gimv en Ingels zitten beiden ook in het kapitaal van de Gentse scale-up Itineris, dat de verwerking van facturen voor energie- en nutsbedrijven automatiseert.

Swift

Hoewel de financiële sector enorm onder druk staat, blijft het groeipotentieel voor Projective erg groot, benadrukt Dierckx. ‘Corona heeft ons zelfs een enorme boost gegeven,’ zegt de CEO. ‘De pandemie heeft banken en verzekeraars nog meer wakker geschud dat ze extra stappen moeten nemen om te digitaliseren. Zeker nu het klassieke kantoormodel ten dode is opgeschreven moeten ze op zoek naar oplossingen om hun klanten te bereiken, en ook in de verzekeringssector moeten er nog grote stappen worden gezet.’

