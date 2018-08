Bart De Smet: 'Ageas is geen makkelijkere overnameprooi geworden'

Nu de schikking met de gedupeerde Fortis-beleggers is goedgekeurd en de samenwerking met de bankgroep BNP Paribas Fortis is bekrachtigd, verdwenen de voorbije weken twee belangrijke vraagtekens rond de verzekeringsholding Ageas. ‘Maar ik betwijfel of dat van ons een makkelijker overnameprooi maakt’, zegt topman Bart De Smet.

Een rustige zomer is het niet geweest voor de Ageas-CEO. Tot eind juni was het nagelbijtend afwachten of BNP Paribas Fortis zijn belang van 25 procent in Ageas’ Belgische verzekeringsdochter AG Insurance zou verkopen. En midden juli moest een rechter in Amsterdam oordelen of de miljardenschikking die Ageas had getroffen met gedupeerde Fortis-aandeelhouders rechtsgeldig was.

Twee keer werd in het voordeel van de verzekeraar beslist. BNP Paribas Fortis zag af van zijn verkoopoptie, waardoor Ageas niet langer het risico loopt geld te moeten ophalen om een extra belang in AG Insurance bij te kopen. En, nog belangrijker, de Amsterdamse rechter gaf zijn fiat voor de schikking rond Fortis. Tien jaar na de implosie van de bankgroep kan Ageas eindelijk de grootste brok puin uit zijn pijnlijke verleden wegwerken.

Net als je denkt dat alle hoofdpijndossiers afgerond zijn, duikt plots het bericht op dat het Chinese conglomeraat Fosun een bod op Ageas overweegt.

Bart De Smet: ‘Voor ons zijn dat niet meer dan geruchten. Fosun was al een aandeelhouder (de groep bezit 3,10 procent van de aandelen van Ageas, red.) en we hebben van hen geen enkel signaal ontvangen dat ze aan een bod werken. Dit soort berichten toont vooral aan dat we een interessante groep zijn, die hoe dan ook kwetsbaar is voor overnames.'

Het aandeelhouderschap is bijzonder versnipperd, een grote verankeraar heeft Ageas niet aan boord.

De Smet: ‘We hebben vandaag geen referentieaandeelhouder. We hebben die ook niet gezocht in het verleden. Wij zijn uitvoerders. Als de situatie morgen anders is, dan zullen we ons daarnaar schikken.’

Ook Ping An op overnamepad Fosun is niet de enige Chinese investeerder die op zoek is naar overnamekansen in de verzekeringsbranche. Volgens het financiële persagentschap is ook Ping An, met meer dan 4 procent een van de grootste aandeelhouders van Ageas, op zoek naar mogelijkheden om zijn voetafdruk te vergroten in Azië. Bloomberg weet donderdag te melden dat de verzekeraar zijn oog heeft laten vallen op de Aziatische verzekeringsactiviteiten van het Britse Prudential. Ping An zou al bij de Chinese overheid hebben gepolst of die zo'n deal zou steunen.

‘Met de Fortis-schikking is een element weggevallen dat eventuele overnemers kan afschrikken. Maar dat betekent volgens mij niet dat we nu zoveel makkelijker zijn over te nemen. Nog andere dossiers kunnen een belangrijke rol spelen in zo’n overnamescenario. Het strafrechtelijke onderzoek naar een aantal voormalige Fortis-toplui bijvoorbeeld, al zijn we met Ageas daar niet rechtstreeks in betrokken. Ook dat we met veel verschillende partners samenwerken via joint ventures kan een drempel zijn. Want als we in handen van een nieuwe partij komen, zal die met al die verschillende partners moeten onderhandelen over een verdere samenwerking. Een vijandig overnamebod op Ageas lijkt mij dan ook niet evident.’

Na de berichten over de mogelijke interesse van Fosun barstte in België meteen het debat los over de nood aan een verdedigingswal tegen Chinese investeerders.

De Smet: ‘Eigenlijk wordt het debat verkeerd gevoerd. Het moet niet gaan over waar de aandeelhouders zich bevinden, maar over hoe je beslissingscentra kan verankeren in je thuisland. Hoewel 85 procent van het kapitaal van Ageas in buitenlandse handen zit, bevindt het beslissingscentrum van de groep zich nog altijd in België.’

‘Vergeet ook niet dat we met Taiping Life al een grote, goede Chinese partner hebben. Daar zijn we erg tevreden over. 10 procent van ons kapitaal zit bij Chinese partijen zoals Fosun of Ping An. Daarnaast heb je nog grote partijen uit onder andere de VS, het VK en Nederland. Alle Bel20’ers hebben trouwens wel een Chinese aandeelhouder.'