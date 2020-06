Bedrijfsrevisor EY: 'Wirecard verstrekte valse informatie'

Meegesleurd

We beschikken over informatie dat onechte en vervalste balansgegevens zijn verstrekt over de rekeningen van Wirecard.

Revisoren van grote audit- en consultancygroepen zijn als de dood voor fraude bij hun klanten-bedrijven, omdat ze kunnen worden meegesleurd in zo'n schandaal. Het ophefmakendste voorbeeld is de ondergang van Arthur Andersen, waardoor de 'Big Five' een 'Big Four' werd. Het bedrijf viel om in de nasleep van de fraudezaak rond de Amerikaanse energiereus Enron. Die hield verliezen uit de boeken door schimmige constructies met honderden dochterondernemingen. In december 2001 was de energiereus failliet en stonden 21.000 werknemers op straat. Ook de revisor Arthur Andersen ging failliet. Hij had de jaarrekening van Enron goedgekeurd, terwijl duidelijk was dat een en ander niet klopte.