Bedrijven verkopen meer facturen voor cash

Het Brusselse Edebex profileert zich al zo'n zes jaar als een 'eBay voor facturen' . Kmo's en starters die nood hebben aan extra financiering kunnen via dit platform de facturen die ze nog moeten innen doorverkopen aan andere partijen. Sinds 2014 verkocht Edebex voor meer dan 500 miljoen euro aan facturen.

Edebex richt zich voornamelijk op beginnende bedrijven of kmo's die niet zo eenvoudig groeikapitaal kunnen verwerven. Door de coronacrisis proberen meer en meer andere ondernemingen extra cash op te halen via het platform. 'De voorbije dagen zagen we een enorme toevloed van nieuwe verkopers die op een snelle manier aan geld willen komen zonder dat ze daarvoor complexe dossiers bij hun bank moeten indienen', zegt Edebex-CEO Wim De Ridder.