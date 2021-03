‘Bedrijven vermijden duurdere verzekering met IT-lenteschoonmaak'

Rebecca Tielemans, de CEO van de makelaar Marsh in België en Luxemburg, merkt dat de verzekeraars zich harder opstellen in de nasleep van de coronacrisis.

Corona dwong veel bedrijven veel activiteiten in zeven haasten te digitaliseren. Nu checken ze het best of tijdens die inhaalrace geen cyberrisico’s zijn ontstaan waar hun verzekeraars over kunnen struikelen.

Door het massale thuiswerken en de aanhoudende lockdowns moesten bedrijven in zowat alle sectoren de zeilen bijzetten om zo snel mogelijk te digitaliseren. Een noodzakelijke inspanning om up and running te kunnen blijven. Maar de ondernemers doen er goed aan de IT-systemen die ze de voorbije maanden in zeven haasten moesten installeren eens goed tegen het licht te houden.

Cybersecurity is een van de takken waar de verzekeraars zich strenger opstellen en we de premies zien oplopen. Rebecca Tielemans Topvrouw Marsh België en Luxemburg

‘Noem het een lenteschoonmaak’, zegt Rebecca Tielemans, die sinds november de Belgische en Luxemburgse activiteiten van de internationale verzekeringsmakelaar Marsh leidt. ‘In die race naar digitalisering kunnen ondernemingen IT-systemen hebben geïnstalleerd die minder beveiligd zijn. Daardoor dreigen ze blootgesteld te worden aan grote beveiligingsrisico’s op IT-vlak. Ik heb het daarbij niet alleen over de technologische aspecten, maar ook over het personeelsbeleid. Werd voldoende aandacht besteed aan de controleprocedures nu mensen veel meer thuiswerken? Blijven werknemers alert voor bijvoorbeeld phishingmails?’

De vraag is niet of een cyberaanval zal plaatsvinden, wel wanneer, zegt Tielemans. ‘Bedrijven kunnen zich het best zo goed mogelijk voorbereiden, want de verzekeraars stellen zich steeds harder op als ze dat niet doen. Cybersecurity is een van de takken waar de verzekeraars zich strenger opstellen en we de premies zien oplopen.’

Selectieve verzekeraars

Die trend is ook merkbaar in andere takken. ‘Ook voor polissen voor de bestuurdersaansprakelijkheid zijn de premies substantieel gestegen en zijn de verzekeraars strenger en selectiever geworden. Ondernemingen moeten nu balansen kunnen voorleggen, de polissen zullen in een aantal situaties bepaalde risico’s niet meer dekken en de onderhandelingen met de verzekeraars lopen vaak ook anders.’

Voor sommige ondernemingen, zoals recyclage- of energiebedrijven, is het veel moeilijker geworden zich nog tegen alle risico’s te kunnen verzekeren. De echte impact daarvan zal allicht in de loop van dit jaar duidelijk worden. Rebecca Tielemans Topvrouw Marsh België en Luxemburg

Lange tijd waren de marktomstandigheden zo gunstig dat verzekeraars met gemak lagere tarieven konden aanrekenen, zegt Tielemans. ‘Maar door een stijgend aantal schadegevallen, de lage rente, de volatiliteit op de financiële markten en - vooral - de aanhoudende onzekerheid is de situatie gekeerd. Daardoor is het voor sommige ondernemingen, zoals recyclage- of energiebedrijven, veel moeilijker geworden zich nog tegen alle risico’s te kunnen verzekeren. De echte impact daarvan zal allicht in de loop van dit jaar duidelijk worden.’

Kmo-markt

Net in dat moeilijkere klimaat denkt Marsh, ’s werelds grootste verzekeringsmakelaar, het verschil te kunnen maken. ‘We beschikken als internationale speler over een bijzonder uitgebreid netwerk waardoor we er wel in slagen sommige specifieke bedrijfsrisico’s af te dekken. Maar tegelijk worden we ook meer en meer een adviseur in risicobeheer.’