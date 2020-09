'Bedrijven zullen pak meer moeten betalen voor verzekering'

Natuurrampen zoals de bosbranden in Californië leiden indirect tot premieverhogingen in de verzekeringsindustrie.

Natuurrampen zoals tropische stormen of de bosbranden in Californië leiden er mee toe dat ondernemingen volgend jaar een pak meer zullen moeten betalen om hun business te verzekeren. ‘Bedrijven zullen al snel een derde meer moeten neertellen voor hun brandverzekering.'

Alsof corona nog niet genoeg stress veroorzaakt, zijn de financiële afdelingen van tal van bedrijven dezer dagen ook volop de nieuwe tariefvoorstellen aan het bekijken om hun business zo goed mogelijk verzekerd te houden in 2021. Bedrijven hernieuwen hun verzekeringen doorgaans op 1 januari. Maar omdat bedrijfsverzekeringen doorgaans drie maanden vooraf moeten worden opgezegd, is het nu razend druk op de administratieve afdelingen van veel ondernemingen.

Het rekenwerk is dus volop aan de gang. Maar nu al wordt duidelijk dat de verzekeraars vanaf volgend jaar flink hogere premies aanrekenen voor verschillende polissen, zegt Herman Kerremans, die de Belgische activiteiten leidt van de makelaar Howden. Dat Britse bedrijf maakte eind juni zijn debuut in België en focust op makelaarsdiensten voor kmo’s, middelgrote en grote bedrijven in de meest uiteenlopende niches die zich moeten indekken tegen complexe risico's.

Bestuurdersaansprakelijkheid

‘We merken dat bij die ondernemingen de prijzen voor bepaalde types verzekeringen stilaan de pan uitswingen’, zegt Kerremans. ‘Bij brandverzekeringen voor industriële bedrijven zie je dat de premies met 30 tot 40 procent werden opgetrokken. Voor sommige activiteiten is het nog moeilijk voldoende interesse te vinden bij verzekeraars. Ook de polissen voor bestuurdersaansprakelijkheid worden flink duurder. Als de premies plots stijgen van 20.000 naar 40.000 euro per jaar is de impact natuurlijk erg groot voor een kmo. Door de coronacrisis zoeken bedrijven naar allerlei manieren om te besparen . En dan komt hun verzekeraar hen dit vertellen.’

Ook andere makelaars signaleerden al dat de verzekeringspremies voor bedrijven de hoogte ingaan. Marktleider Marsh meldde vorige maand nog dat die tarieven in het tweede kwartaal van 2020 wereldwijd met 19 procent zijn gestegen, de grootste toename sinds de makelaar daarover in 2012 cijfers begon te publiceren. In Europa stegen de premies in het tweede kwartaal gemiddeld met 15 procent.

We merken dat de prijzen voor bepaalde types verzekeringen stilaan de pan uitswingen. Herman Kerremans CEO Howden België

Verrassend genoeg is het niet zozeer de coronacrisis die aan de basis ligt van de prijsstijgingen, zegt Wouter Van den Daele, die mee Howden uitbouwt in België. ‘Er spelen meerdere factoren mee die al gekend waren voor de pandemie. Zo heeft het stijgende aantal natuurrampen een grote impact. Verzekeraars moeten steeds meer schade dekken en moeten bovendien zelf hogere premies betalen aan hun herverzekeraars. Als je kijkt naar de bosbranden die nu aan de gang zijn in Californië, of de storm die begin dit jaar België trof, kan je alleen maar veronderstellen dat de verzekeraars die extra kosten zullen doorrekenen.’

Corona-impact

De oorzaak voor de duurdere bestuurdersverzekeringen ligt dan weer in de VS. ‘Een aanpassing van de wetgeving leidde onlangs tot een boom in het aantal claims tegen bestuurders,’ zegt Kerremans. ‘Met navenante premieverhogingen tot gevolg, wat ook tot in België is doorgesijpeld.’

Dat wil niet zeggen dat de coronacrisis helemaal geen gevolgen heeft voor de sector. ‘Geschat wordt dat verzekeraars dit jaar zo’n 200 miljard dollar moeten uitkeren voor schade die gelinkt is aan de pandemie', zegt Kerremans. ‘De sector kan dat wel opvangen, maar het zal hoe dan ook leiden tot een hardere opstelling in sommige niches en hogere premies.’