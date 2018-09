'Beleg je wanneer er vertrouwen is, dan presteer je slechter dan wanneer de economische groei zwak is'

Het huidige geopolitieke gedonder is slechts ruis voor een econoom als Elroy Dimson die naar de heel lange termijn op de beurs kijkt. Veel belangrijker is de drievuldigheid diversifiëren, beleggerskosten controleren en lang in de markt zitten.

De beurswijsheid dat beleggen voor de lange termijn is, is zowat het levenswerk van Elroy Dimson geworden. De 71-jarige professor, verbonden aan Cambridge en de London Business School, is vooral bekend voor de jaarlijkse publicatie van een rapport dat terugkijkt op ruim een eeuw beleggen. Gewapend met data vanaf 1900 voor 23 landen - waaronder België - analyseren Dimson en zijn collega’s Paul Marsh en Mike Staunton al jaren de prestaties van diverse beleggingen. Dimson buigt zich ook graag over exotische beleggingen als wijn en kunst. De Tijd interviewde hem aan de oever van de Thames in het Britse Windsor, waar hij spreker was op een beleggingsdag.

U bent bekend voor uw onderzoek naar langetermijntrends in beleggen. Focust de gemiddelde belegger te veel op de korte termijn? En wat zijn de gevolgen?

Elroy Dimson: ‘Particuliere beleggers zijn te gefocust op de korte termijn, en mannen zijn grotere zondaars dan vrouwen. Dat komt omdat ze meer overdreven zelfverzekerd zijn. Hoe zelfverzekerder je bent, hoe vaker je handelt, hoe meer aankoop- en verkoopkosten je hebt. Beleggers halen daardoor hun rendement naar beneden. Het timen van de markt en ernaar handelen is nochtans erg moeilijk. Al ontsnap je nooit helemaal aan traden, want je moet soms je portefeuille herbalanceren en dividenden herbeleggen.’

Voor gigantische beursverliezen heb je twee zaken nodig: een globale opdoffer en een bevolking die blaakt van vertrouwen. Elroy Dimson Professor Cambridge Judge Business School

Welke onverwoestbare beleggingslessen uit uw onderzoek zijn in deze omgeving extra relevant?

Dimson: ‘Er is één eeuwige waarheid, in die mate dat het de typische gok is als je bij een financieel examen het antwoord op een vraag niet kent: diversificatie. (lacht) Het goede nieuws is dat diversifiëren - het spreiden van je beleggingen - vaak spotgoedkoop is, terwijl dat vroeger een dure zaak was. Nu kan je zomaar een fonds met 7.000 of 8.000 aandelen kopen voor erg weinig geld (via passieve indexfondsen of trackers, red.). Amerikaanse beleggers beleggen sinds kort zelfs helemaal gratis passief. De vermogensbeheerder verdient dan enkel nog geld door de aandelen uit te lenen. Dat is niet veel.’

Geduld

‘De tweede les is geduld. Bij investeren op de lange termijn is de totale tijd die je in de markt zit belangrijker dan het timen van de markt. In de huidige markt zijn het verwachte rendement en de aandelenpremie (extra rendement van een aandelenbelegging boven op de risicovrije rente, red.) eerder bescheiden, maar door de kracht van de samengestelde rente (rente op rente, red.) zal een langetermijnbelegger geleidelijk voorsprong nemen. Door te proberen gokken in welke maand of in welk jaar je in de markt moet stappen, doe je dat tijdeffect teniet. De slotsom: controleer je kosten, diversifieer en zit in de markt.’

Wat doe je als belegger met het torenhoge consumenten- en ondernemersvertrouwen in de VS? Een verkoopsignaal, want een ongezonde boost voor het zelfvertrouwen van beleggers die ervan uitgaan dat mooie liedjes blijven duren?

Dimson: ‘We hebben verschillende tradingregels onderzocht die beleggers gebruiken om in en uit de markt te stappen. Een daarvan is vertrouwen. Er bestaan geen vertrouwensenquêtes die zo ver teruggaan in de tijd, maar wel andere barometers voor het vertrouwen. Denk aan de economische groei - hoge groei weerspiegelt vertrouwen - of de prestatie van de aandelenmarkt het voorgaande jaar.’

‘Als je belegt op een moment dat mensen vol vertrouwen over de toekomst zijn, presteer je gemiddeld slechter dan als je belegt wanneer de economische groei zwak is. Als het vertrouwen groot is, heb je meteen minder kans dat je rendement uitzonderlijk hoog zal zijn.’

Wat met de impact van het geopolitiek risico op de beurs? Moeten beleggers wakker liggen van handelsoorlogen, spanningen in de eurozone of de opkomst van China?

Dimson: ‘Historisch gezien heb je voor gigantische beursverliezen twee zaken nodig: een globale opdoffer en een bevolking die blaakt van vertrouwen. Neem 1914: de wereldwijde beursverliezen bleven relatief beperkt toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dat komt omdat mensen zich in 1913 al vrij ellendig voelden.’

‘Net voor de beurscrash van 1929 of het leeglopen van de dotcomzeepbel in 2000 waren beleggers euforisch, met grote verliezen als gevolg. De klap voor het vertrouwen komt op zo’n moment des te harder aan.’

‘Dat was ook zo toen het tsaristische Rusland in 1917 verdween. In 1916 hadden mensen vertrouwen in Rusland, maar een jaar later verloren vooral Belgische en Franse investeerders veel geld met dat avontuur. Dat illustreert meteen de schaal van de ineenstorting die nodig is voor forse beleggingsverliezen.’

‘Het verklaart ook waarom groeilanden op heel lange termijn slechter presteerden dan aandelen van westerse landen. Naast de totale ineenstorting van Rusland had je nog het verlies van 96 procent in Japan na de Tweede Wereldoorlog en het totaalverlies in China in 1949. Dat zijn pas grote geopolitieke issues, in tegenstelling tot wat we vandaag beleven.’

Postzegels, wijn en kunst

U doet ook onderzoek naar alternatieve beleggingen als postzegels, wijn en kunst. Is het mogelijk dat een of ander obscuur beleggingsactief op termijn alsnog helemaal doorbreekt? Wat is daarvoor nodig?

Dimson: ‘Dat is zeker mogelijk. Er zijn intussen al veel beleggingen met een verzamelwaarde. Vaak is een zorgvuldige bewaring vereist, en steeds is er een groot verschil tussen de bied- en laatprijs. De transactiekosten zijn ook niet min: voor de koper en de verkoper samen komen ze op zo’n 40 procent van de prijs. Maar omdat een kunstverzamelaar gemiddeld veertig jaar een werk bijhoudt, komt die kostprijs neer op slechts 1 procent per jaar. Dat is vergelijkbaar met aandelen, die meestal slechts een jaar in portefeuille blijven. Zo bekeken zouden transactiekosten geen rem mogen zijn voor beleggen in kunst.’

Het klimaat is gunstig voor nieuwe beleggingsactiva. Whisky zit enorm in de lift als belegging. Elroy Dimson Professor Cambridge Judge Business School

‘De lage reële rente vandaag betekent een extra stimulans voor verzamelobjecten van topkwaliteit, die nu torenhoge prijzen halen. Wie een verzamelobject koopt, ontvangt een psychologisch dividend in de vorm van het plezier dat zoiets je verschaft. Je ontzegt jezelf wel de mogelijkheid dat geld elders te investeren en rendement te genereren, maar door de huidige lage rente is dat alternatief nu minder aantrekkelijk. Daarom krijg je de hogere prijzen voor verzamelobjecten die je vandaag ziet.’

‘Het klimaat is dus gunstig voor eventuele nieuwe beleggingsactiva. Whisky zit trouwens enorm in de lift als belegging. Een veelzeggende anekdote komt uit Hongkong, waar een vrouw op een veiling onlangs een uitzonderlijke whiskyfles kocht voor veel geld. Toen haar achteraf gevraagd werd waarom ze de fles had gekocht, gaf ze toe dat de prijs hoger was gegaan dan ze aanvankelijk bereid was te betalen. Maar toen haar tijdens de veiling duidelijk werd dat het de duurste whiskyfles ooit zou worden, moest ze de fles gewoon hebben. Enkel daarom, want aan de kwaliteit van de drank was niets veranderd.’