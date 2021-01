Beleggende Belg herontdekt de bitcoin

Belgische beurshuizen en andere financiële instellingen mogen van de wet geen reclame maken voor beleggingsproducten die gelinkt zijn aan bitcoin en andere virtuele munten. Toch vinden beleggers zonder al te veel problemen de weg naar die investeringen.

Die niet te stuiten opmars van de bitcoin wekt ook de interesse van Belgische spaarders en beleggers. Die kunnen op meerdere manieren investeren in de bitcoin. Ze kunnen de munt en andere cryptovaluta rechtstreeks aankopen via gespecialiseerde handelsplatformen, of ze kunnen investeren in zogeheten trackers of ETF’s: beursgenoteerde beleggingsfondsen die de koers van de bitcoin schaduwen.

‘Net zoals op de traditionele aandelenmarkten merken we dat er een januari-effect speelt voor de bitcoin’, stelt een broker vast. Beurzen presteren vaak goed in de eerste handelsdagen na Nieuwjaar omdat beleggers over vers geld beschikken nadat ze een bonus of een dertiende maand hebben ontvangen.

Meer klachten

Toezichthouders waarschuwen beleggers al jaren dat investeren in bitcoin en co. veel risico’s met zich meebrengt. De markt voor virtuele munten is niet gereguleerd, wat betekent dat er geen overheidsgarantie is zodat je bij diefstal of fraude als investeerder nagenoeg zeker je geld kwijt bent. En de kans op fraude is groot.

De financieeltoezichthouder FSMA meldde eerder deze week nog dat het aantal klachten over digitale munten en malafide handelsplatformen is toegenomen. Dat de handel in de bitcoin hypervolatiel is, is nog een andere reden waarom de munt en afgeleiden ervan geen investeringen zijn voor voorzichtige beleggers.

Ondanks het cowboyimago van de bitcoin en de meerdere waarschuwingen van toezichthouders blijken meerdere Belgische brokers de handel in bitcoin-ETF’s en -trackers mogelijk te maken.

Ondanks dat cowboy-imago en de meerdere waarschuwingen van toezichthouders blijken meerdere Belgische brokers de handel in bitcoin-ETF’s en -trackers mogelijk te maken. Bij Bolero, de onlinebroker van KBC, kunnen klanten instappen in bitcoinschaduwfondsen van het Amerikaanse Van Eck en het Zweedse XBT. Die fondsen worden verhandeld op de beurzen van Frankfurt en Stockholm. Bolero zegt wel dat het tot dusver maar een handvol orders heeft ontvangen voor die producten.

Ook Degiro maakt handel in Van Eck-fondsen mogelijk, terwijl klanten van Lynx kunnen beleggen in het Amerikaanse Grayscale Bitcoin Trust, dat op de Amerikaanse beurs noteert. Binck Bank België zegt de schaduwfondsen toe te voegen aan zijn aanbod. Bij Keytrade Bank kan er niet worden gehandeld in bitcointrackers.

Boekje niet te buiten

Nochtans verbiedt de Belgische wetgeving al sinds 2014 de commercialisering van beleggingsproducten die zijn afgeleid van bitcoin of andere virtuele munten. Toch gaan de Belgische brokers die handel in bitcointrackers mogelijk maken hun boekje niet te buiten, leert navraag bij de FSMA.

Brokers kunnen bitcoinfondsen en aanverwanten aan de man brengen zolang ze er geen tamtam rond maken, luidt het devies van financieeltoezichthouder FSMA.

‘Een ETF waarvan het rendement rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van virtueel geld mag inderdaad niet worden gecommercialiseerd aan een of meerdere niet-professionele cliënten’, zegt een woordvoerder van de FSMA. Anders gezegd: alles wat klanten eventueel aanzet tot kopen - reclame, speciale aanbiedingen of andere manieren om dat soort beleggingen in de kijker te zetten - is verboden. Zelfs als een makelaar zo’n bitcoinfonds opneemt in een top tien van meest verkochte beleggingsproducten, is hij in overtreding.

Dat is niet het geval als klanten zelf hun weg vinden naar bitcointrackers en ETF’s bij hun broker. ‘Louter toegang verlenen via een platform tot een buitenlandse beurs en tot het volledige gamma van instrumenten die daarop zijn genoteerd valt niet onder het commercialiseringsverbod’, zegt de FSMA. ‘Dat is ook zo voor deze ETF’s.’

Brits verbod voor kleine beleggers

Brokers kunnen dus bitcoinfondsen en aanverwanten aan de man brengen zolang ze er geen tamtam rond maken, luidt het devies. Toch rijst de vraag of kleine beleggers nog lang kunnen investeren in dat soort bitcoineffecten. De Britse financieeltoezichthouder FCA verbiedt sinds deze week de verkoop aan retailbeleggers van ETF’s en andere financiële producten die cryptomunten als onderliggende waarde hebben. Er is te veel marktmisbruik, te veel volatiliteit en te weinig algemene kennis bij klanten over de cryptomarkt om die producten aan een groot publiek aan te bieden, is de redenering. Wie toch in die effecten wil beleggen moet een statuut van professionele investeerder hebben.

Brokers houden er rekening mee dat dat Britse voorbeeld navolging krijgt in Europa. ‘Sommige aanbieders van die schaduwfondsen overwegen of ze die producten ook bij ons moeten afschermen van retailklanten’, zegt een waarnemer in de branche. ‘Het zou me verbazen als ook de toezichthouder dat niet van heel dicht bij opvolgt. Die moet wat dat betreft ook eens kleur bekennen, want er begint stilaan heel veel beleggersgeld naar die producten te vloeien en de kans dat de bubbel barst, wordt groter met de dag.’