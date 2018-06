Beleggers lopen storm voor Nederlandse fintech

Nu Adyen ook echt op de beurs noteert, lopen beleggers storm voor het bedrijf dat een graantje meepikt telkens u een hotel boekt via Booking.com, een ritje afrekent met Uber en uw Netflix-abonnement betaalt. In zijn eerste handelsminuut sprong de koers van Adyen naar 400 euro, goed voor een stijging van 66,6 procent.

Snel groeitempo

Adyen maakt beleggers op zijn zachtst gezegd enthousiast. Het bedrijf groeit dan ook in sneltempo. In 2016 werden voor 90 miljard dollar aan transacties gedaan via de systemen van Adyen. Dat was 80 procent meer dan een jaar eerder. Uit 659 miljoen euro omzet puurden de Nederlanders 113 miljoen euro winst.