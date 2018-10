Belfius aast op overnames in verzekeringen

Belfius benadrukte maandag nog eens zijn ambitie om op te klimmen tot het nummer drie van de Belgische verzekeringsmarkt. Zonder grote overname wordt dat een moeilijke opdracht.

De beursplannen mogen dan wel weer voor een hele poos opgeborgen zijn, dat wil nog niet zeggen dat Belfius zijn ambities op de verzekeringsmarkt terugschroeft. Belfius is de vijfde grootste verzekeraar van het land, leren data van de koepelvereniging Assuralia.

Belfius staat daarmee een trapje hoger in de rankings dan een jaar terug, maar daar neemt het geen genoegen mee. Ten laatste tegen 2023 moet Belfius zijn concurrent KBC van de troon hebben gestoten als de derde verzekeraar van België, liet topman Dirk Vanderschrick maandag verstaan.

Om extra inkomsten aan te boren - de lage rente weegt op het klassieke verdienmodel van de bank - zet Belfius steeds meer in op zijn verzekeringsactiviteiten. Die aanpak loont: alleen al in de eerste zes maanden van het jaar gingen de inkomsten uit verzekeringen met 17 procent omhoog. De verzekeringstak is nu goed voor bijna een kwart van Belfius' inkomsten.

Rek op de groei

Toch zit nog bijzonder veel rek op de groei, benadrukt Vanderschrick. 'Op dit moment heeft 12 tot 15 procent van de klanten van de bankdivisie van Belfius ook een schadeverzekering bij ons. Ons groeipotentieel is enorm. Dat geldt ook voor de verzekeringsagenten van DVV, die exclusief voor ons werken, of voor onze directe verzekeraar Corona, die alleen online of telefonisch producten verdeelt.'

Om de verkoop van verzekeringen aan te zwengelen, zet Belfius volop in op crossselling, de verkoop van nieuwe producten aan klanten van de bank. Daarom lanceerde de groep maandag een nieuw initiatief waarmee je als klant in slechts twee minuten een offerte voor een autoverzekering krijgt via de mobiele app van de bank.

Daarmee kan je ook een ongeval snel en papierloos aangeven. Op termijn komen daar nog nieuwe toepassingen bij, geeft Vanderschrick nog mee. 'Brandverzekeringen zijn de volgende op de lijst. Al hebben we nog geen concrete datum waarop die nieuwe dienst op de markt moet komen.'

Om door te stoten naar de top drie zal Belfius ook op overnamepad moeten gaan. 'We sluiten externe groei via opportuniteiten in de markt zeker niet uit,' zegt Vanderschrick daarover.

Koopkansen zullen zich op termijn voordoen, meent Vanderschrick. 'De consolidatie in de verzekeringssector zal zich hoe dan ook voortzetten. Om noodzakelijke investeringen in nieuwe technologie te kunnen doen en om de kosten van de strengere regelgeving op te kunnen vangen heb je nu eenmaal schaalgrootte nodig.'

Schaalgrootte nodig

Al is de nodige schaalgrootte te vinden in België niet zo evident. Over Ethias zei Belfius-topman Marc Raisière vorig jaar nog dat een overname niet aan de orde was zolang de groep haar bestuurlijke problemen niet had opgelost.

Enkele maanden later toont Vanderschrick zich milder. 'Maar om de tango te dansen moet je met twee zijn. En ik heb begrepen dat de overheden de groep ten vroegste na de federale verkiezingen van volgend jaar in de etalage willen plaatsen.'

Sinds de Chinese hoofdaandeelhouder Anbang in de problemen raakte, wordt ook volop gespeculeerd op een mogelijke verkoop van de Belgische verzekeraar Fidea. 'Dat is inderdaad een hot topic in de branche, maar niet voor ons. Fidea werkt voor een groot deel via makelaars, wat voor ons veel minder interessant is.'