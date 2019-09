Belfius schakelt sensoren in voor ouderenzorg

De verzekeringstak van Belfius gaat artificiële intelligentie inschakelen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Met die service komt de groep in het vaarwater van AG Insurance.

Nog dit najaar lanceert Belfius Insurance, de verzekeringstak van de Belgische staatsbank, een nieuwe service die er mee voor moet zorgen dat oudere klanten niet of minder snel naar een rusthuis hoeven te gaan.

De gegevens die onze sensoren doorsturen, worden verzameld en geanalyseerd via artificiële intelligentie. Laurent Goudemont Technologische directeur Belfius

Belfius zet daarvoor volop in op artificiële intelligentie, computeralgoritmes die menselijke intelligentie benaderen en die moeten helpen om sneller eventuele problemen op te sporen. De voorbije maanden organiseerde Belfius een testproject waarbij de woningen van een aantal proefpersonen werden uitgerust met bewegingssensoren.

Hond in de weg

'De gegevens die deze sensoren doorsturen, worden dan verzameld en verder geanalyseerd via artificiële intelligentie', legt technologisch directeur Laurent Goudemant uit. 'Zo achterhalen we hoe de bewoners zich doorgaans gedragen. Als we via de sensoren iets oppikken dat niet spoort met dat alledaags gedrag, kunnen we familie of kennissen verwittigen.' Zo'n detectiesysteem op punt krijgen, klinkt misschien makkelijker dan het is. 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er vals alarm wordt geslagen als er een hond of een ander huisdier voor de sensor springt.'

De nieuwe tool moet maken dat er snel gereageerd wordt bij een ongeluk, wat gemoedsrust brengt voor zowel de oudere klant als diens familie. 'Nu gebeurt het nog te vaak dat ouderen op een toevallig bezoek van een kennis of familielid moeten rekenen als ze niet meer kunnen rechtstaan na een valpartij.'

Privacy respecteren

Dirk Vanderschrick, de CEO van Belfius Insurance, sluit niet uit dat de verzekeraar op termijn ook met andere partijen, zoals thuisverpleger,s zal samenwerken. 'We willen inderdaad deel uitmaken van een groter netwerk', zegt hij. 'Maar we willen dat niet halsoverkop doen. Om de privacy van onze klanten te respecteren, moeten we daar heel voorzichtig mee omspringen.'

We hebben nu iedereen nodig om onze verdere groei te begeleiden en hebben dus geen plannen om ons personeelsbestand af te bouwen. Dirk Vanderschrick CEO Belfius Insurance

Belfius is niet de eerste verzekeraar die uitpakt met een thuiszorgsysteem voor ouderen. Na meer dan een jaar testen lanceerde concurrent AG Insurance deze zomer een gelijkaardige service, Phil At Home. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van artificiële intelligentie, maar wordt er een persoonlijke coördinator ingeschakeld die geregeld contact opneemt om een oogje in het zeil te houden. Tegelijk werkt AG Insurance voor dit platform ook samen met zijn eigen klusjesdienst en beveiligingsbedrijven.

Beide initiatieven zetten in de verf dat verzekeraars steeds meer niet-financiële diensten aanbieden om klanten beter aan zich te binden of nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Iets minder dan een jaar geleden lanceerde Belfius ook al Jaimy, een platform waarmee zowel klanten als niet-klanten makkelijker een loodgieter of schilder kunnen vinden. Nu Jaimy met 1.300 offerte-aanvragen per maand succesvol genoeg blijkt, wordt het platform geïntegreerd in de app van de bank-verzekeraar.

Geen besparing

Net als in de banksector zetten de verzekeraars steeds nadrukkelijker in op de digitalisering van hun diensten. Klanten van Belfius Insurance kunnen voortaan ook hun schade regelen via een chatbot. Maar volgens Vanderschrick heeft dat geen impact op het aantal jobs bij Belfius Insurance.