Belg schrijft 5,5 miljard euro bij op spaarboekje

De Belg stopte in het eerste halfjaar zowat 5,5 miljard euro extra in zijn spaarpot, zo blijkt uit een peiling van De Tijd bij negen banken. In totaal stond bij de bevraagde banken een bedrag van 234,5 miljard euro geparkeerd op de gereglementeede spaarrekening. Die toename met 2,5 procent is meer dan de 2,1 procent die er over heel 2017 bijkwam.