Belg shopt het liefst online op zondagavond

Zondagavond staat sinds jaar en dag bekend als het moment bij uitstek waarop de Belg massaal tv kijkt. Maar nu blijkt het ook voor online winkeliers primetime te worden.

Uit cijfers van de Zweedse financiële technologiegroep Klarna blijkt dat de Belgen het liefst op zondagavond rond 21 uur shoppen via het web. 'Een opmerkelijk tijdstip misschien, maar we merken dat ook in andere landen klanten vaak op dat moment online winkelen', zegt Wilko Klaassen, die de Nederlandse, Franse en Belgische tak van Klarna leidt.

Klarna, dat net geen zeven maanden geleden ook in België actief werd, geldt als een van de snelst rijzende sterren in de Europese betaalindustrie. En dat terwijl het bedrijf uitpakt met en oeroud concept: kopen op de poef. Klarna biedt klanten de kans bij het online winkelen te bepalen wanneer ze betalen. Meteen of pas op een later tijdstip. In dat laatste geval stuurt de webwinkel het product naar de klant, met daarbij een factuur die binnen 21 dagen aan Klarna moet worden betaald. Het Zweedse bedrijf heeft de retailer intussen zelf al betaald. Het biedt klanten ook de mogelijkheid producten terug te zenden als ze twijfels hebben bij hun aankoop.