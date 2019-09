België krijgt meer concurrentie voor Euroclear

Nu ook de Amerikaanse investeringsgroep Hellman & Friedman zich in de strijd mengt, krijgt de Belgische overheid concurrentie om een groter belang te verwerven in de effectenreus Euroclear.

Via de Belgische staatsholding FPIM heeft ons land sinds vorig jaar al 2,05 procent in handen van Euroclear. Bij het brede publiek is Euroclear geen bekende naam, maar het Brusselse bedrijf geldt wel als een cruciale speler in de financiële wereld. Vorig jaar wikkelde Euroclear 230 miljoen effectentransacties af en bewaarde het voor een hallucinante 28.800 miljard euro aan effecten.

Bij de groep, met de Vlaamse Lieve Mostrey als CEO, dient zich al een tijdje een wissel van de wacht aan bij de aandeelhouders. Euroclear telt vandaag 115 aandeelhouders, waaronder veel banken en beurshuizen, maar veel van die partijen willen af van hun belang in de effectenreus.

Beursgang

Eerder dit jaar schakelde Euroclear een zakenbank in om de exit mogelijk te maken. Ook een beursgang hoort daarbij tot de mogelijkheden, maar in de wandelgangen valt te horen dat daar ten vroegste eind oktober een beslissing over wordt genomen.

Sinds deze zomer circuleren wel een aantal namen die bereid zouden zijn om een belang in Euroclear te nemen of om hun bestaande participatie op te trekken. De Belgische FPIM stelde zich al formeel kandidaat om extra aandelen in te kopen. En ook de Angelsaksische durfkapitaalgroep CVC en het Singaporese staatsfonds GIC tonen interesse.

Melkkoe

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times komt nu ook het Amerikaanse private-equityfonds Hellman & Friedman aan de deur kloppen. Die groep is vandaag onder meer aandeelhouder van het Duitse mediabedrijf Axel Springer, en zat eerder ook aan boord bij de beursuitbater Nasdaq. Veel investeerders zien Euroclear als een interessante melkkoe die hen een stabiele instroom van cash kan bezorgen.