België rolt loper nog meer uit voor pensioenfondsen

Sinds ons land bijna elf jaar geleden een speciaal statuut invoerde voor die zogenaamde ‘pan-Europese pensioenfondsen’, hebben heel wat buitenlandse ondernemingen daarvan gebruikgemaakt. De voorbije jaren verkasten giganten als Johnson & Johnson, BP of ExxonMobil hun collectieve spaarpot naar hier. Eerder deze maand deed ook de verzekeraar Aon dat.

Om die Belgische pensioenroute zo aantrekkelijk mogelijk te houden, was het zaak een nieuwe Europese richtlijn over pensioenen zo snel mogelijk om te zetten in een wet. Op de eerste ministerraad na het zomerreces heeft de federale regering daarvoor het licht op groen gezet.