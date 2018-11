België stapt in Europa's grootste effectenbewaarder

Euroclear is bij het grote publiek niet bekend, maar het is een financiële reus in de schaduw. De onderneming wikkelt in Brussel transacties af van 2.000 grote beleggers zoals pensioenfondsen of verzekeraars uit de hele wereld. Als u of uw pensioenfonds een aandeel, obligatie of ander financieel product koopt of verkoopt, is de kans groot dat Euroclear ervoor instaat dat u die effecten of uw geld correct ontvangt.