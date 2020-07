'België telt 60 procent meer miljonairs dan zeven jaar terug'

Met bijna 133.000 dollarmiljonairs telde ons land in 2019 8,5 procent meer 'high net worth individuals' in vergelijking met een jaar terug. Maar de cijfers op langere termijn ogen nog spectaculairder. In 2012, het jaar waarin toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi met zijn 'whatever it takes'-speech de geldkranen wagenwijd openzette om de economie te stutten, waren er 82.600 dollarmiljonairs in België. Dat aantal ligt intussen 60,7 procent hoger. Over dezelfde periode zagen de Belgische miljonairs hun gemiddelde vermogen nagenoeg evenveel stijgen: plus 62,9 procent.