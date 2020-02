Belgisch-Franse betaalspecialist voor kmo's verdubbelt personeel tot 300

IBanFirst groeit als kool. De omzet en het personeel verdubbelen, overnames lonken en een nieuwe kapitaalronde is in de maak.

Het zeven jaar oude iBanFirst begon als een platform voor bedrijven die vaak betalingen in andere valuta doen en ontvangen. Met de komst van de tweede bankenrichtlijn (PSD2) werd die dienst uitgebreid met indekking tegen wisselkoersschommelingen (hedging) en de financiering van internationale groei (importlending, het voorfinancieren van bestellingen in het buitenland).

De 3.500 klanten zijn kmo's, bedrijven die te klein zijn om bij een klassieke bank een voordelig contract voor wisselkoerstransacties af te sluiten. Zo ook Jasmine Travel & Events, dat vanuit Eeklo reizen op maat aanbiedt naar onder meer India en Sri Lanka. 'Met iBanFirst hoef ik mijn bestemmingen niet langer in dollar te betalen - wat duurder is - en kan ik de transacties vanuit het buitenland opvolgen en beheren', zegt Subhadra Van Loo, de zaakvoerster. Ook weet ik vooraf de kostprijs, terwijl dat vroeger vaak gokken was.'

Brussel boven Parijs

IBanFirst heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en een tweede kantoor in Antwerpen. Maar met de Franse oprichter-topman Pierre-Antoine Dusoulier - een gewezen bankier bij Crédit Agricole en Saxo Bank - en de Franse telecommiljardair Xavier Niel (Iliad) als hoofdinvesteerder kleurt het bedrijf toch vooral 'bleu-blanc-rouge'. Het koos voor Brussel omdat het vanuit onze hoofdstad makkelijker is om internationaal te groeien dan vanuit Parijs, stelt de CEO. Bovendien zijn de juiste profielen er makkelijker te vinden, omdat met Swift en Mastercard al veel knowhow in huis is over betaaldiensten.

8 miljoen euro Omzet IBanFirst leed vorig jaar een nettoverlies van 4,8 miljoen euro op een omzet van 8 miljoen euro.

Het Belgisch-Franse bedrijf groeit als kool. Sinds de oprichting in 2013 verdubbelde de omzet elk jaar. Vorig jaar werd afgeklokt op zowat 8 miljoen euro. Winst maakt iBanFirst wel nog niet. Het bedrijfs- en nettoresultaat gingen in 2019 4 tot 5 miljoen euro in het rood. Het gecumuleerde verlies van de voorbije jaren bedraagt meer dan 10 miljoen euro. 'De groei van klanten en omzet geeft aan dat de investeringen zich zullen terugverdienen', zegt Jeroen Hoevers, de directeur Benelux.

Nieuwe landen

En dus blijft iBanFirst volop investeren. Na de overnames van concurrenten in Nederland (NBWM) en Duitsland (ForexFix) vorig jaar verdubbelt de betaalspecialist dit jaar zijn personeel in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland tot 300. Een reuzensprong tegenover drie jaar geleden, toen in de kantoren in Brussel, Parijs en Dijon 16 mensen werkten. In België werft iBanFirst vooral verkopers en bedrijfsmanagers aan en stijgt het aantal medewerkers van 33 tot meer dan 60.

25 miljoen Kapitaal IBanFirst haalde in twee keer 25 miljoen euro op bij telecommiljardair Xavier Niel en durfkapitaalfondsen Serena en Breega.

Voor de financiering van die groei put Dusoulier uit de 25 miljoen euro die hij in 2016 en 2018 ophaalde bij Niel en de durfkapitaalfondsen Serena en Breega. Een derde kapitaalronde is in de maak, zegt Hoevers.

Met de extra middelen wil het de positie in de bestaande markten verstevigen en nieuwe landen betreden. Zo lonkt het bedrijf met zijn geavanceerd betaalplatform naar het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Zwitserland - niet toevallig landen met een andere munt dan de euro.