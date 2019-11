Belgisch PayPal voor kmo's slaat slag in Nederland

Fintechspeler iBanFirst, die zijn hoofdzetel heeft in Brussel, werd zes jaar geleden boven de doopvont gehouden als FX4Biz. De oprichter is de Fransman Pierre-Antoine Dusolier, een gewezen bankier. Vorig jaar kreeg iBanFirst een flinke duw in de rug met een kapitaalronde van 15 miljoen euro . Het geld kwam van de Franse telecommiljardair Xavier Niel en de durfkapitaalfondsen Serena en Breega.

Het bedrijf, dat 150 werlknemers telt en buiten België ook actief is in Frankrijk, zet nu een nieuwe stap met de overname van de Nederlandse valutaprijsvechter en sectorgenoot Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM).

5 miljard euro

iBanFirst krijgt voor een onbekend bedrag alle aandelen van de Amsterdamse onderneming in handen. De grootaandeelhouder van NBWM was oprichter Peter Jan Datema. Daardoor ontstaat een bedrijf dat goed is voor 5 miiljard euro aan betaalverkeer, waarvan 1,5 miljard afkomstig is van NBWM. Door de overname wint iBanFirst zo'n 1.000 extra bedrijfsklanten.