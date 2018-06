Belgisch bedrijfje ronselt beleggers met 'gegarandeerd basisinkomen'

Toezichthouder FSMA waarschuwt opnieuw dat GTI-Net argeloze beleggers probeert mee te sleuren in een piramidespel.

De FMSA waarschuwde al eens voor de activiteiten van het bedrijfje eind vorig jaar op haar website.

'Geen toelating om bank- of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België', klonk het toen. Wie toch ingaat op de voorstellen van het bedrijf riskeert zijn inleg te verliezen, en kan ze ook niet recupereren. 'De activiteiten van GTI-Net vertonen duidelijke kenmerken van een piramidefraude.' Daarbij worden de winsten van de ene belegger uitbetaald met de inleg van de andere.

Maar volgens Het Nieuwsblad heeft die waarschuwing weinig effect. 'Om de paar weken krijgt GTI-Net 100 mensen bijeen in een zaaltje in Zwijnaarde, in Gent', schrijft de krant maandag op haar voorpagina.

In die zaaltjes worden potentiële klanten geronseld. Met dure beloftes. Wie een licentie neemt op een stukje software voor 500 euro krijgt uitzicht op een 'passief basisinkomen' van minstens 910 euro. Wie nieuwe klanten aanbrengt, wordt extra vergoedingen beloofd.

GTI-Net, dat zich een technologiebedrijf noemt met hoofdzetel in Dubai, beweert een formule gevonden te hebben om altijd winst te boeken op de markten.

Sven Lefeber en Johny Depresseux, die zich allebei eigenaar noemen van GTI-Net, bijten in Het Nieuwsblad van zich af. 'De FSMA wil ons kapot maken omdat we onze technologie ter beschikking bestellen van het grote publiek. En wij zijn een softwarebedrijf, wie bieden geen beleggingen aan. Er zijn geen redenen om ons te wantrouwen.'