Belgische Ebay voor facturen krijgt Franse boost

Na vijf jaar internationale expansie maakte het Brusselse fintechplatform Edebex zich incontournabel voor Europese kmo's die hun facturen willen doorverkopen. Nu mikt Edebex vooral op samenwerking met andere kmo-platformen.

Het Ebay voor facturen, noemt medeoprichter en commercieel directeur David Van der Looven Edebex. Het Brusselse fintechbedrijf, dat vijf jaar geleden van start ging, biedt kmo's en starters die nood hebben aan extra financiering de kans om hun nog te innen facturen door te verkopen.

300 miljoen Snelle groeier Sinds Edebex in 2013 werd opgericht, werd al voor meer dan 300 miljoen euro aan niet-geïnde facturen verkocht.

'Sinds de financiële crisis stellen banken zich strenger op tegenover kmo's of beginnende bedrijven die nood hebben aan extra kredieten,' legt Van der Looven uit. 'Tegelijk vinden de ondernemingen die wel voldoende cash op de balans hebben het steeds moeilijker om dat geld aan interessante voorwaarden te herinvesteren. Met Edebex sprongen we in dat gat en ontwikkelden we een marktplaats waar bedrijven hun facturen met een kleine korting van de hand kunnen doen zodat ze meteen over extra cash beschikken. De kopers van die facturen hebben zicht op rendementen tot 6 procent.'

Uitbreiding

Stel dat een consultant enkele maanden moet wachten op geld voor een opdracht, maar dat geld nu nodig heeft. Dan kan hij die factuur op het platform zetten, waar een ander bedrijf ze overkoopt tegen een korting. Uiteindelijk betaalt de schuldenaar het volledige bedrag zonder korting aan dat nieuwe bedrijf. Die laatste maakt er dus winst op.

Een succesformule, bleek al snel. De voorbije jaren groeide Edebex als kool, ook al omdat het bedrijf in een rotvaart begon uit te breiden naar het buitenland. 'We zijn nu actief in vijf landen,' zegt Van der Looven. 'Naast België zijn dat Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Nederland. Let wel: dat geldt voor de bedrijven die via ons hun facturen willen verkopen. De kopers zitten ook in andere landen zoals Italië, Duitsland en het VK.' Daardoor is het platform intussen goed voor meer dan 300 miljoen euro aan verkochte facturen.

Franse meevaller

Die internationale expansie kostte Edebex wel handenvol geld: de afgelopen twee jaar dook het bedrijf telkens voor zo'n 1,3 miljoen euro in het rood. Definitieve cijfers voor 2018 zijn er nog niet, maar volgens Van der Looven schommelt de fintech'er nu rond het break-evenpunt. 'Een sterk resultaat, want de voorbije maanden hebben we fors geïnvesteerd in de vernieuwing van onze IT-systemen. Tegelijk hebben we de hele onderneming doorgelicht en onze kostenefficiëntie tegen het licht gehouden. Alleen al in onze marketingdiensten zijn we er zo in geslaagd om de kosten met twee derde te drukken. En dat verhinderde niet dat we vorig jaar met 83 procent groeiden.'

Al zijn die sterke groeicijfers ook deels te danken aan externe factoren. Zo kon de Franse tak sterk profiteren van het faillissement van een lokale concurrent.

Verdere buitenlandse groei zit er de komende maanden niet in, laat Van der Looven uitschijnen. Maar dat zou Edebex er niet van weerhouden om even sterke groeicijfers neer te zetten als in 2018. 'We willen de markten waarin we actief zijn verder uitdiepen. We kunnen daar nog veel marge halen.'