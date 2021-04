Belgische Zoomit-moeder heeft eerste buitenlandse prooi beet

Het Belgische betaalplatform Isabel, bekend van de elektronische facturatiedienst Zoomit, schroeft met de overname van zijn Franse branchegenoot Clearnox zijn buitenlandse ambities op.

Zoomit, de facturatiedienst die je helpt sneller je rekeningen te betalen, mag dan wel de bekendste toepassing zijn van Isabel, achter de schermen speelt het Belgische bedrijf nog een belangrijkere rol in het betaalverkeer.

90.000 aangesloten ondernemingen Ongeveer 90.000 ondernemingen zijn aangesloten op Isabel, dat dit jaar een omzet van 80 miljoen euro verwacht te draaien.

Isabel werd ruim een kwarteeuw geleden door de vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING België) opgericht als platform dat grote bedrijven makkelijker toegang moet verlenen tot de banken om hun betaalverkeer te regelen. Intussen zijn zo'n 90.000 ondernemingen aangesloten op Isabel, dat vorig jaar een omzet van meer dan 74 miljoen euro draaide. Voor dit jaar verwacht het betaalplatform een omzet van meer dan 80 miljoen euro te kunnen realiseren.

Tegelijk boorde Isabel nieuwe niches aan met de overname van bedrijven als Codabox en Clearfacts, die diensten aanbieden aan boekhouders. De groep legt zich ook meer en meer toe op identificatie. Vorig jaar lanceerde Isabel nog een businessversie van de populaire inlogapp Itsme.

Franse facturen

Via partnerships met lokale banken was Isabel de voorbije jaren ook al actief geworden in Nederland en Luxemburg. Maar nu schroeft het bedrijf zijn Europese ambities op en neemt het de Franse fintechspeler Clearnox over. 'Dat ontwikkelt software waarmee bedrijven makkelijker onbetaalde rekeningen kunnen innen en zo hun cashmanagement kunnen verbeteren', zegt Isabel-CEO Jean de Crane. 'Clearnox richt zich vooral op de kmo-markt en verwerkt de facturen van zo'n 120.000 bedrijven in Frankrijk. We willen met deze overname niet alleen de activiteiten in Clearnox' thuismarkt verder ontwikkelen. Het is de bedoeling dat we die oplossingen ook in België aanbieden.'

We willen ook een pied à terre in Nederland en Frankrijk blijft op de radar staan. Mogelijk kijken we in een latere fase ook naar Duitsland. Jean De Crane CEO Isabel

Hoeveel Isabel op tafel legt voor de Franse fintechspeler, wordt niet bekendgemaakt. 'We betalen dit volledig met eigen middelen. Met acht personen is het nog een kleine onderneming, die we willen laten uitgroeien tot een scale-up', zegt de Crane. Clearnox is niet alleen de eerste buitenlandse overname in de geschiedenis van Isabel, het betaalbedrijf wordt zo voor het eerst ook actief in Frankrijk.