Belgische banken hebben grote blootstelling aan Italië

Belgische banken en verzekeraars hebben 47 miljard euro geleend aan de Italiaanse overheid en privésector. Hoe moeten we dat risico inschatten?

De draconische maatregelen van Rome tegen de verspreiding van het coronavirus zullen een zware recessie veroorzaken in Italië. Daardoor kunnen sommige Italiaanse ondernemingen en gezinnen hun schulden wellicht niet terugbetalen. Hoe kwetsbaar is de Belgische financiële sector?

Minwaarden

De kans dat Italië zijn staatsobligaties niet terugbetaalt is klein. Ook het risico dat lokale besturen hun kredieten niet terugbetalen is wellicht beperkt. De bezorgdheid over Italië heeft wel de koers van de staatsobligaties doen dalen. Als de obligatiekoersen de komende maanden niet herstellen, moet Dexia minstens tijdelijk minwaarden boeken.