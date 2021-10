Belgische bankencoach Projective vergroot voetafdruk in Nederland

De Belgische consultant Projective is met het Amsterdamse Mastermind toe aan de tweede overname in amper twee maanden. 'We willen financiële spelers op alle terreinen kunnen begeleiden waar zich grote veranderingen voordoen.'

Het Belgische Projective ging 15 jaar geleden van start als consultant voor financiële instellingen die hun IT-systemen moesten aanpassen aan veranderende regelgeving. Maar door de jaren heen is de groep banken, verzekeraars en andere spelers in de sector ook beginnen te begeleiden in digitalisering, databeheer, kostenbesparingen of het zoeken naar werknemers met de juiste profielen.

Projective nam vorig jaar al de Mechelse IT-matchmaker Excellys over. Maar sinds de investeringsmaatschappij Gimv vorige lente aandeelhouder werd, schakelde het nog een versnelling hoger. In augustus legde Projective de hand op DTSquared, een Londense adviseur in databeheer. Amper twee maanden later lijft Projective het Nederlandse Mastermind, dat zich vooral toespitst op pensioenen, in.

Vorig jaar boekten we op groepsniveau een nettowinst van 4 miljoen euro. Dit jaar zou dat moeten verdubbelen. Stefan Dierckx CEO Projective

'De pensioenmarkt in Nederland is enorm', zegt Projective-CEO en medeoprichter Stefan Dierickx. 'Er wordt 1.500 miljard euro aan pensioengeld beheerd, ongeveer drie keer het Belgische bruto binnenlands product. Maar de markt zat tot dusver helemaal anders in elkaar. Pensioenplannen werken in Nederland doorgaans via 'defined benefits', waarbij vooraf wordt afgesproken hoeveel je op je vijfenzestigste uitbetaald krijgt. Andere landen werken vaker met een systeem waarbij vooraf wordt bepaald hoeveel je als werknemer en werkgever maandelijks bijdraagt tot een pensioenplan. Door de hervorming van zijn pensioenstelsel zal ook Nederland naar dat systeem evolueren. Beheerders zullen nood hebben aan de expertise van Mastermind om zich daar aan aan te passen.'

Zoeken naar overnames

Met de overname van Mastermind, goed voor 30 mensen en een omzet van 3,5 miljoen euro, groeit Projective uit tot een speler met 450 werknemers en een omzet van 60 miljoen euro. 'Vorig jaar boekten we op groepsniveau een nettowinst van 4 miljoen euro. Dit jaar zou dat moeten verdubbelen', zegt Dierckx. Die wijst erop dat Projective ook zonder overnames sterk is gegroeid. 'In België blijven zowat alle financiële instellingen naar onze diensten vragen om te kunnen overschakelen naar een nieuwe manier van werken.'