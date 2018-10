Belgische bankiers moeten Griekse financiële sector redden

Twee Belgische bankiers werken mee aan de plannen van de overheid: Karel De Boeck, bestuurder bij Piraeus Bank, de grootste bank van Griekenland. De Boeck was van 2012 tot 2016 CEO van Dexia. Daarvoor leidde hij ook Fortis Holding, ABN Amro en een reeks banken onder de Fortis-koepel. Naast De Boeck is ook Jan Vanhevel, de vroegere CEO van KBC, betrokken bij het Griekse herstelplan. Vanhevel is op sinds 2016 bestuurder bij Alpha Bank, eveneens een belangrijke Griekse bank.