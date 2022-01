Belgische bedrijven lenen dubbel zoveel geld bij particulieren

In tijden van lage rente zoeken beleggers extra rendement door via crowdlending geld te lenen aan bedrijven.

Gezinnen hebben vorig jaar 85 miljoen euro achtergestelde leningen verstrekt aan 201 Belgische bedrijven. Het gaat om een verdubbeling tegenover vorig jaar, toen via crowdleningen 43 miljoen euro werd uitgeleend aan 95 bedrijven. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij zes erkende crowdlendingplatformen: Look&Fin, BeeBonds, Ecco Nova, Bolero Crowdfunding, WinWinner en Lita.

Het overgrote deel van de projecten die geld ophaalden, zijn vastgoeddossiers. Maar ook technologiebedrijven, jonge horecazaken, voedingsbedrijven en winkelconcepten ontvingen geld via leningen bij het grote publiek. Via crowdlending, de leningvariant van crowdfunding, kunnen ondernemers klanten en kennissen aanspreken om mee te investeren in campagnes van enkele honderdduizenden tot miljoenen euro's.