‘Belgische en Nederlandse aandelen vormen een perfecte match’

De Brusselse en de Amsterdamse beurs vullen elkaar perfect aan. Typisch ‘Belgische’ sectoren zoals holdings combineer je best met sectoren die je niet in Brussel maar wel in Amsterdam vindt, zoals chiptechnologie of fintech. Dat is de filosofie van 1Vermogensbeheer.

1Vermogensbeheer stelt zich voor als een Nederlands-Belgische vermogensbeheerder, met een focus op grensoverschrijdende portefeuilles. De onderneming werd in 2015 opgericht door Jim Tehupuring, een veel gevraagde analist in de Nederlandse media. Sinds 2,5 jaar is de beheerder ook actief in België met Belgische partners, onder wie Stefaan Casteleyn, ex-directielid bij UBS België en ex-beheerder bij Bank Corluy.

Nieuwe vermogensbeheerders duiken nog zelden op in een wereld waarin schaalvergroting de norm lijkt. Vanwaar de beslissing om met een nieuwe vennootschap te starten?

Jim Tehupuring: ‘1Vermogensbeheer is gegroeid uit de dienst ProBeleggen, waarmee beleggers de reële portefeuilles van mij, Stefaan of andere experts kunnen volgen. Zij kunnen dan zelf orders doorgeven voor de aandelen die wij hebben verhandeld. Verschillende klanten vroegen echter of wij dat beheer niet rechtstreeks voor hen konden doen.’

Is de regelgeving niet te lastig om als kleine speler te overleven?

Tehupuring: ‘Met een performant IT-systeem kan je al veel oplossen. Bovendien beheren we de klantenportefeuilles niet via onze eigen rekening, maar via BinckBank en KBC. Daardoor voldoen we aan alle eisen. We staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.’

Hoeveel centen beheren jullie?

Stefaan Casteleyn: ‘We beheren nu vermogens voor een 150-tal klanten en verwachten spoedig 250 miljoen euro te bereiken. De minimale inleg bedraagt 250.000 euro. En als de klant geen centen verdient, gaat onze beheersvergoeding omlaag.’

We zijn een winstgevend bedrijf, maar om op lange termijn goed rendabel te blijven, moet je toch zo’n 1 miljard euro beheren. Jim Tehupuring Partner 1Vermogensbeheer

Tehupuring: ‘Dit jaar zijn onze activa onder beheer met 40 procent gegroeid, en dat tijdens een ongeziene economische crisis. De nieuwe instroom is ongeveer gelijk verdeeld tussen België en Nederland. We zijn een winstgevend bedrijf, maar om op lange termijn goed rendabel te blijven, moet je toch zo’n 1 miljard euro beheren. Dat is ons eerste streefdoel. Dat kan gebeuren via interne groei, maar ook door het aansluiten van andere kleine vermogensbeheerders.’

Jullie stellen je uitdrukkelijk voor als een Nederlands-Belgische speler, ook in het beheer. Wat is de filosofie daarachter?

Casteleyn: ‘Het luik met Belgische en Nederlandse aandelen maakt tot 60 procent van onze portefeuilles uit. Die bedrijven kennen we het best. De rest bestaat uit internationale aandelen. De Brusselse beurs heeft een aantal sectoren die in Nederland ondervertegenwoordigd zijn, zoals voeding en zeker de holdings. We brengen die knowhow naar de Nederlandse klanten. We hebben onder andere Sofina , Brederode , GBL , D’Ieteren en Tubize in portefeuille, goed presterende holdings die ze in Nederland amper kennen.’

Tehupuring: ‘Brussel telt veel solide ondernemingen en goede dividendbetalers. Maar voor groei zit je beter in Amsterdam. Op de Nederlandse beurs noteren meer technologiebedrijven of innovatieve spelers in nichemarkten zoals online-maaltijdbezorging, die in Brussel ontbreken. Denk aan de spelers in chiptechnologie ASML , ASMI of Besi , een betalingsspecialist als Adyen , het energieopslagbedrijf Alfen of de maaltijdkoerier Just Eat Takeaway . Het samenbrengen van Belgische en Nederlandse aandelen is een perfecte match, en leidt tot betere prestaties.’

Hoeveel Belgische en Nederlandse aandelen hebben jullie?

Casteleyn: ‘Onze beheersportefeuilles bestaan uit een 40-tal lijnen waarvan de helft BeNe-aandelen. We willen dat de selectie een echt verschil maakt met de indexen. Daarmee benadrukken we ook het verschil met sommige grote vermogensbeheerders, waar klanten via megafondsen honderden - soms zelfs duizenden - effecten in portefeuille hebben. Elk aandeel krijgt bij ons een gewicht tussen 2,5 en 6 procent. Als een bedrijf goed of slecht presteert, voel je dat meteen.’

100 euro zou een minimum moeten zijn voor Galapagos: de cashpositie bedraagt 90 euro en de pijplijn is toch minstens 10 euro per aandeel waard. Jim Tehupuring Partner 1Vermogensbeheer

Tehupuring: ‘We werken ook met opties om de portefeuilles rendabeler en defensiever te maken, maar niet om ermee te speculeren. Af en toe kiezen we ook voor certificaten van aandelen of gestructureerde producten op aandelen omdat we in het bedrijf geloven maar minder risico willen lopen. Zoals met het biotechbedrijf Galapagos . We bezitten een gestructureerd product dat ons een gegarandeerde opbrengst geeft als de aandelen niet onder 100 euro zakken. Voorlopig brengt dat meer op dan het aandeel. 100 euro zou een minimum moeten zijn: de cashpositie bedraagt 90 euro en de pijplijn is toch minstens 10 euro per aandeel waard.’

Zijn er aandelen die momenteel jullie voorkeur genieten?

Tehupuring: ‘Just Eat Takeaway bijvoorbeeld. Oprichter en CEO Jitse Groen heeft lang boterhammen met pindakaas moeten eten, maar door zijn gedrevenheid en expansiedrift is hij nu meer dan 2 miljard euro waard. Er zit nog veel groei in het verhaal. Of het Zuid-Afrikaanse Naspers. We geloven in het potentieel van de Chinese internetreus Tencent, die het gros van de waarde van de holding uitmaakt. En dat doen we via Naspers, niet via het in Amsterdam genoteerde Prosus omdat diens korting kleiner is. Kopen in Amsterdam of Brussel is dus geen must als er elders betere alternatieven zijn.’

Terwijl Colruyt geen echte e-commercestrategie heeft en zelfs Collishop sluit, hoort Ahold Delhaize met Bol.com tot de wereldtop. Stefaan Casteleyn Partner 1Vermogensbeheer