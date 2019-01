Belgische fintechbelofte Qover opent kantoor in Parijs

De jonge verzekeringsspecialist spint flink garen bij de opkomende freelance-economie. Zo ontwikkelde hij een product voor Deliveroo-maaltijdkoeriers.

Qover, dat toepassingen ontwikkelt waarmee klanten hun verzekeringen op maat kunnen maken, geldt stilaan als een van de posterboys van de Belgische fintechwereld.

De groep werd nog maar een tweetal jaar geleden opgericht door Jean-Charles Velge en Quentin Colmant, maar profiteert volop van de kansen die de 'gig-economy' of freelance-economie biedt. Bedrijven werken steeds minder met vaste contracten en schakelen freelancers in die zelf kiezen wanneer ze hun diensten aanbieden op een deelplatform.

20.000 freelancers

Door specifieke verzekeringsformules voor dergelijke freelancers te ontwikkelen surft Qover mee op de 'gig-trend'. Zo werkte het anderhalf jaar geleden een ongevallenverzekering uit voor de koeriers van de maaltijdbezorger Deliveroo. Intussen is Qover actief in zeven Europese landen en maken al meer dan 20.000 freelancers gebruik van de diensten van de groep.

Dat Qover een kantoor opent in Parijs is niet toevallig. De afgelopen tien jaar is het aantal zelfstandigen in Frankrijk verdubbeld, klinkt het. Bijna een derde van de Franse arbeidsmarkt bestaat uit zelfstandigen.

'De komende maanden zullen we nog meer inzetten op de kansen die freelanceplatformen ons bieden,' licht Velge de ambities van Qover toe. 'Frankrijk vormt een belangrijke uitvalsbasis, ook al omdat het over een belangrijk ecosysteem voor fintechbedrijven beschikt. Maar het is wel degelijk de bedoeling in heel Europa actief te worden.'

Spaanse deal

Qover is ook op andere terreinen bezig dan de kluseconomie. Een tweetal weken geleden werkte het samen met de Spaanse specialist in consumentenkredieten Creditea nog een inkomensverzekering uit. Begin vorig jaar lanceerden de Belgische autodealers van Toyota een Qover-verzekering die kopers van een nieuwe wagen beschermt tegen waardeverlies bij diefstal of totaal verlies.