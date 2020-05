Belgische fintechspeler UnifiedPost debuteert in Frankrijk

UnifiedPost, dat volop inspeelt op de snellere digitalisering van loonbrieven, facturen en contracten bij kmo's, werkt voor zijn debuut in Frankrijk samen met ECMA, een plaatselijke speler die digitale hulpmiddelen levert aan accountants. Met een nieuw platform voor elektronische facturatie richten de twee zich op de 20.000 accountants die het gros van de 2 miljoen kmo's in Frankrijk ondersteunen. De methode is beproefd: UnifiedPost werkt met gelijkaardige platformen in onder meer België, Nederland, maar ook Servië en Slovakije.

UnifiedPost, dat 17 jaar geleden werd opgericht door ondernemer Hans Leybaert, breidt in een rotvaart uit in Europa. Eind vorig jaar nam de groep een sectorgenoot in het VK over. Met Frankrijk erbij is UnifiedPost actief in 16 landen. De fintechspeler was vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 70 miljoen euro en verwerkte ruim 350 miljoen documenten.