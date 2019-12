Belgische fintechspeler UnifiedPost trekt Kanaal over

De snel groeiende specialist in documentverwerking en betaaloplossingen sluit een razend druk jaar af met zijn eerste overname in het Verenigd Koninkrijk.

UnifiedPost, met hoofdzetel in het Waalse Terhulpen, blijft volop in overnamemodus en legt nu ook de hand op het Britse Prime Document. Die groep uit Manchester specialiseert zich net als UnifiedPost in elektronische facturatie, betaaldiensten en documentverwerking.

Prime Document, vorig jaar goed voor een omzet van omgerekend ruim 7 miljoen euro, telt onder andere pensioenbedrijven, bouwondernemingen, incassobedrijven en leasemaatschappijen onder zijn klanten. Hoeveel UnifiedPost betaalt voor Prime Document, werd niet bekendgemaakt.

Met Prime Document, dat voortaan UnifiedPost UK zal heten, zal de Belgische fintechspecialist een jaaromzet van ongeveer 70 miljoen euro draaien.

Overnamehonger

UnifiedPost, dat 17 jaar geleden werd opgericht, heeft er een razend drukke periode op zitten. Sinds het bedrijf in 2018 een kapitaalverhoging van 25 miljoen euro doorvoerde -onder meer Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de federale investeringsmaatschappij FPIM stopten geld toe - doet UnifiedPost de ene overname na de andere.

70 miljoen Omzetgroei Na de Britse overname zal UnifiedPost goed zijn voor een omzet van 70 miljoen euro.

Begin dit jaar maakte UnifiedPost nog een reuzensprong door het Estste Fitek over te nemen. Daardoor ging de omzet niet alleen met 50 procent de hoogte in, door de deal werd UnifiedPost in een klap actief in de Baltische staten en in Oost- en Centraal-Europa. Daarvoor was het alleen actief in de Benelux, Roemenië en Griekenland.

Dat er zoveel haast mee gemoeid is, is niet toevallig. Oprichter en CEO Hans Leybaert gaf al meermaals aan dat hij met UnifiedPost volop marktaandeel wil winnen nu de wetgeving over betalingen en privacy volop aan het veranderen is.

Beursplannen

Net om die groeiambities waar te maken, speelt UnifiedPost al een tijd met het idee van een beursgang. Om zijn groeistrategie te financieren, zou Unifiedpost naar eigen zeggen zo'n 100 tot 150 miljoen euro nodig hebben.